Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, Dubai'den kaçtığı ve Londra'da saklandığı ortaya çıktı.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'ın prensese yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Prenses Haya, Şeyh Muhammed'in kızlarından Prenses Şeyha Latife'nin geçen yıl kaçmaya çalıştıktan sonra Dubai'ye geri götürülüşü ile ilgili "rahatsız edici bilgilere" ulaşmasının ardından emirlikten ayrıldı.

Prenses Latife geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan yakınlarındayken silahlı kişilerin baskınına uğramış ve Latife Dubai'ye geri götürülmüştü.

BBC, Prenses Şeyha Latife'nin hikayesini araştırdı.