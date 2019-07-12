Sudan Askeri Geçiş Konseyi: Darbe girişimi engellendi

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir'in 11 Nisan'da darbeyle devrilmesinin ardından yönetime el koyan Askeri Konsey, yeni bir darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Haber ajansları AFP ve Reuters'ın aktardığına göre Askeri Geçiş Konsey üyesi General Cemal Ömer devlet televizyonundan bir açıklama yaparak darbe girişiminde bulunan 12 subayın tutuklandığını, 4 askerin ise gözaltına alındığını söyledi.

Düzenli ordunun darbe girişimini bastırdığını belirten Ömer, bu girişimin ne zaman gerçekleştiği konusunda bilgi vermedi.

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6 Nisan'dan bu yana Sudan'da neler oldu?

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir darbeyle devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi yönetime el koymuş, göstericiler ise 6 Nisan'da Genelkurmay Başkanlığı'nın önündeki meydanı işgal etmişti.

Oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi ile sivil geçiş konseyi yanlısı göstericiler 3 yıl görevde kalacak bir geçiş süreci üzerinde anlaşsa da bu süreçte sivillerin rolü konusundaki müzakereler tıkandı.

Sivil bir geçiş yönetimi isteyen göstericiler meydanlardan çekilmeyince askerler müdahale etti, 100'den fazla gösterici hayatını kaybetti.

Ardından Askeri Geçiş Konseyi anlaşmaların feshedildiğini, ülkede 9 ay içinde seçime gidileceği vaadinde bulundu.

Eylemciler ise adil bir seçim yapılabilmesini garanti altına almak ve eski hükümetle bağlantılı siyasi yapıyı dağıtabilmek için daha uzun süre gerektiğini savunarak sokaklardan çekilmedi.

Devreye giren Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Hartum'a gidip siviller ve askerleri uzlaşı yolları aramaya başladı ve tarafları yeniden müzakere masasına oturmaya ikna etti.