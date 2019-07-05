New York-Londra seferini yapan uçak acil iniş yaptı: 'Yangının nedeni şarj cihazı olabilir'

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New York-Londra seferini yapan Virgin Atlantic uçağı, dün gece yangın nedeniyle ABD'nin Boston kentine acil iniş yaptı.

Yetkililer, yangına taşınabilir bir şarj cihazının neden olmuş olabileceğini söyledi.

Airbus A330 tipi uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.

217 yolcunun tamamı Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta inceleme yapan bomba imha ekipleri, yangının başladığı yerde iki koltuk arasında taşınabilir bir şarj cihazı buldu.

Virgin Atlantic'ten yapılan açıklamada ise uçağın kabindeki duman nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na, dün sabah saatlerinde kokpit göstergeleri mekanik arıza uyarısı veren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı da acil iniş yapmıştı.