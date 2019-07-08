ABD Almanya'dan "Suriye'ye asker göndermesini" istedi

Telif hakkı AFP Image caption Suriye'de ABD'ye ait askeri araçlar devriye görevinde

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini ve bizim oradaki askerlerimizin bir kısmının yerini almasını istiyoruz" dedi. Jeffrey'nin çağrısına, Alman Şansölye Angela Merkel'in koalisyon hükümetindeki siyasi partilerden farklı yanıtlar geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Berlin'deydi.

Burada Alman basınına konuşan Jeffrey, "Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini ve bizim oradaki askerlerimizin bir kısmının yerini almasını istiyoruz" dedi. Bu ayın sonuna kadar Almanya'dan bir yanıt beklediklerini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 sonunda ABD'nin Suriye'de IŞİD'I tamamen ortadan kaldırdığını ve askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin bir kısmı çekildi.

Jeffrey'e göre ABD, IŞİD'le mücadele koalisyonundaki ülkelerden, çekilmenin ardından bölgede güvenliği sağlamak için destek istiyor:

"Koalisyondaki diğer müttefiklerimiz arasından, burada bir rol oynamak isteyen gönüllüler arıyoruz."

Almanya'daki koalisyon hükümetinde fikir ayrılığı

Jeffrey'nin çağrısına, Alman Şansölye Angela Merkel'in koalisyonundaki siyasi partilerden farklı yanıtlar geldi.

Koalisyonun küçük ortaklarından Sosyal Demokratlar (SPD) bu talebi reddediyor. SPD yönetimindeki Thorsten Schaefer-Guembel, "Suriye'de Alman askeri olmayacak. Diğer koalisyon ortaklarından da bunu isteyen kimsenin olmadığını görüyorum" yazdığı bir tweet paylaştı.

Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in seçilmesi halinde yerine geçmesi beklenen, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisi başkanvekili Johann Wadephul ise, Almanya'nın ABD'den gelen bu çağrıyı hiç düşünmeden reddetmemesi gerektiğini söyledi.

Alman DPA haber ajansına konuşan, Merkel'in CDU partisinin yöneticilerinden Wadephul, "Bölgede bizim güvenliğimize ne olacağına karar veriliyor, Amerika'nınkine değil" dedi.

Ancak SPD gibi Yeşiller Partisi, Özgür Demokratlar ve Sol Parti de Merkel'i "ABD'nin asker gönderme talebini kabul etmemesi" yönünde uyardı.

Ankara 'güvenli bölge' oluşturulmasını talep ediyor

Bölgeyi kontrol eden Halk Savunma Birlikleri (YPG) ABD askerinin Suriye'nin kuzeyindeki desteğinin sürmesini istiyor.

ABD ise, hem IŞİD'in yeniden canlanmasını engellemek hem de YPG ile Türk ordusu arasında sınırda gerilim yaşanmasını engellemek için askerinin bir kısmını Suriye'de tutmaya devam ediyor. Ancak bunun için Almanya, İngiltere ve Fransa'ya destek çağrısı yapıyor.

Bu üç ülkenin de kısıtlı sayıda askeri, gözlem ve danışma amacıyla Suriye'de, ancak bugüne kadar aktif savaşta yer almadılar.

Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin sınır bölgesindeki varlığına karşı çıkıyor. Burada Türk askerinin ve Suriyeli muhalif savaşçıların da görev alacağı bir güvenli bir bölge oluşturulmasını istiyor.

Ocak ayında Ankara'dan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili açıklamalar geldiğinde Trump, bir tweet atarak "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını" belirtmişti.

Ardından Erdoğan ve Trump bir telefon görüşmesi yapmış; Türk tarafının yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır." ifadeleri yer almıştı.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirmede ise, Trump'ın, Erdoğan'a "destekledikleri güçlere karşı operasyon yapılmamasının önemini ifade ettiği" belirtilmişti.

Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında ziyaret ettikleri Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Trump, görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında "[Erdoğan'ın] Sınırda 65 bin kişilik bir ordusu vardı ve IŞİD'e karşı bize yardım eden Kürtleri haritadan silecekti. Onu aradım ve bunu yapmamasını rica ettim. Ve o bunu yapmadı." dedi.

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