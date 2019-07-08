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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Devlet Müzesi Rijksmuseum, Pazartesi sabahı kapılarını tarihteki en kapsamlı sanat restorasyonu için açtı.

Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'ın dünyaca ünlü eseri "Gece Devriyesi", bir yıldan fazla sürecek bir çalışma sonucu aslına en yakın hale getirilecek.

Tarihi çalışma nedeniyle Gece Devriyesi, camdan yapılmış özel bir bölmeye alındı.

Sanatseverler, artık cam bölme içindeki ünlü tabloyu 7 metre uzaktan görebilecek.

Cam bölümde restoratör, sanat tarihçisi, küratör, veri bilimci ve fotoğrafçılardan oluşan kalabalık bir ekip görev yapacak.

Ekibi, Rijksmuseum Bilim Başkanı Katrien Keune yönetecek.

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Cam bölümün özellikleri nedir?

Katrien Keune'nin Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamaya göre, tablonun konduğu cam bölüm, özel olarak tasarlandı.

Tabanı raylı sistemden oluşan bölüme, hareketli bir platform yerleştirildi.

Uzmanlar, çalışma sırasında istedikleri yöne ileri-geri, yukarı-aşağı haraket edebilecek.

Araştırma için cam bölmeye, 10 kat büyütülmüş bir ana büyüteç ile platform üzerine bir mikroskop yerleştirildi.

Cam bölüme yerleştirilen 'makro-X-ışını floresan tarayıcı' ile Gece Devriyesi, en ince ayrıntısına kadar taranacak.

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Tuvalin neresinde kurşun bulunduğu, bu taramayla belirlenecek.

Bu sayede de Rembrandt'ın, hangi boya ve pigmentleri kullandığı saptanacak.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilerek, insan saçından 5 kat daha ince bir alanı büyüten teknoloji sayesinde kapsamlı inceleme yapılacak. Çalışmanın 3D görüntüsü hazırlanacak.

Daha önce yapılan sanat restorasyonlarından farklı olarak ilk kez teknolojik olanaklar bu kadar geniş ve yoğun kullanılacak.

Resim neden giderek koyulaşıyor?

Rijksmuseum Bilim Başkanı Katrien Keune, 1 yıl sürecek araştırmada, tablo hakkında mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olmak istediklerini söyledi.

Rembrandt'ın hangi boyaları, nasıl kullandığı ve boyaların zaman içerisinde nasıl bir değişim geçirdiği araştırılacak.

Keune, resimdeki köpeğin üzerindeki beyaz pusu Rembrandt'ın yapmadığını belirterek, "Bunun nasıl oluştuğunu ve boyalara ne olduğunu bilmek istiyoruz" dedi.

Araştırma ekibi başkanı, daha önce 25 kez restore edilen Gece Devriyesi'nin giderek koyulaşmasında, bunun da etkili olduğunu söyledi. Çalışma sırasında bunun da araştırılacağını belirtti.

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Yaklaşık 1 yıl sürecek araştırma sonrasında, resmin restorasyonu başlayacak.

Peki bu çalışma sonunda Gece Devriyesi, 1642 yılında Rembrandt'ın teslim ettiği andaki görüntüsüne kavuşabilecek mi?

Katrien Keune, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle bunu beklemeyin. Orijinal görünümünü geri kazandırmak imkansız. Yaşlanmanın etkilerini azaltmak için bir dizi işlem gerçekleşiyor. Mümkün olduğunca aslına yakın bir görüntü elde etmek istiyoruz."

Restorasyon çalışması, müze ziyaretçileri tarafından, cam bölmenin dışından izlenebilecek. Amsterdam'a gitme olanağı bulamayanlar ise internet üzerinden müzenin sağladığı adrese girerek çalışmaları canlı takip edebilecek.

Cam bölme içinde kamera ve yüzlerce ziyaretçi karşısında araştırma yapmak, ekip açısından zor olmayacak mı?

Keune, araştırma rakibinin uzman kişilerden oluştuğunu ve bu duruma hazırlıklı olduklarını belirterek, "Hepimiz çok iyi hazırlandık. Güvenli çalışma ve diğer konularda eğitimden geçirildik" karşılığını verdi.