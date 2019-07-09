ABD Başkanı Trump, İngiliz büyükelçi için 'Artık kendisiyle işimiz olmayacak' dedi

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İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un Donald Trump yönetimini beceriksiz olarak tanımladığı elektronik postaların basına sızması sonrası, İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü "Trump yönetimiyle iletişime geçilerek yazışmaların basına sızmasının talihsizlik olduğu yönündeki görüşümüz iletildi" dedi.

Bir süre sonra, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yaptı:

"İngiltere'nin ve Başbakan Theresa May'in Brexit konusunu ele alış biçimini çokça eleştirdim. May ve temsilcileri bir karmaşa yarattı. Bunun nasıl yapılması gerektiğini kendisine anlatmıştım ama o başka bir yolu tercih etti. Büyükelçiyi tanımıyorum ama kendisi ABD'de sevilmez ve hakkında iyi şeyler düşünülmez. Artık kendisiyle işimiz olmayacak. Müthiş İngiltere için iyi haberler de var; yakında yeni bir başbakanı olacak. Geçen ay yaptığım muhteşem devlet ziyaretinden çok keyif almıştım ama beni en çok etkileyen kişi Kraliçe olmuştu."

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Temmuz 2019

Trump'ın Tweet'lerinden sonra May'in sözcüsü, İngiltere'nin sızıntıyla ilgili duruşunu tekrarlayarak, Başbakan'ın tam desteğinin Darroch'ın arkasında olduğunu belirtti.

Washington ziyareti sırasında BBC'ye konuşan İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da, Donald Trump'ın kızı İvanka Trump'la görüşeceğini ve bu vesileyle kendisinden özür dileyeceğini söyledi:

"Bu içerikteki sızıntılar aslında ilişkimize zarar verebilir, bu da daha geniş çaplı güvenlik çıkarlarımızı etkiler."

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıktıktan (Brexit) sonra, ABD ile geniş kapsamlı bir ticaret anlaşmayı imzalama planları yapıyor. AB'den çıkış için öngörülen tarih şimdilik 31 Ekim. Bu tarih daha önce birkaç kez ertelenmişti.

Kim Darroch'ın yazışmalarında neler var?

Mail on Sunday gazetesinin yayımladığı yazışmalarda, Beyaz Saray'ın bölünmüş yapısına dikkat çekiliyor.

Mesajlaşmalarda Darroch, "Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz" diyor.

Devamında ise Beyaz Saray'ı "hiç yetkin bir görüntü verebilecek mi" diye sorguluyor.

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Kim Darroch'ın yazışmalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gözden çıkarılmaması gerektiği uyarısı da yer alıyor.

Sızan yazışmalarda, iki ülke arasında Brexit sonrası döneme ilişkin de ön görüler yer alıyor.

Bu dönemde ABD ile İngiltere arasında, basın özgürlüğü, iklim değişikliği ve ölüm cezası konularındaki farklı bakış açılarının barizleşebileceği değerlendiriliyor.

Kim Darroch, Trump'a ulaşmak için ise "konuşacağınız başlıklar basit ve hatta açık olmalı" görüşünü dile getiriyor.

2017'den sonrasına ait yazışmalarda Darroch'ın güncel ABD siyasetine ilişkin değerlendirmeleri de yer alıyor.

'İngiltere hükümetinin görüşlerini yansıtmıyor'

İngiltere Hükümeti, elektronik postaların basına sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, basına sızan e-postalarda yer alan ifadelerin, Büyükelçi Kim Darroch'ın "kişisel görüşlerini yansıttığını," İngiltere hükümetinin duruşunu yansıtmadığını söyledi.

Pazar günü New Jersey'de gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump da, sızan yazışmalarla ilgili soruya "Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz, zaten İngiltere'ye iyi hizmet etmedi. Yani anlıyorum, onunla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim ama zahmet etmeyeceğim" yanıtını verdi.

İngiltere'nin ABD Büyükelçisi'nin yazışmaları sızdı: Trump yönetimi 'beceriksiz'