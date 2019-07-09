İngiltere'de 4 çocuk FIFA oyuncularına harcadıkları parayla, babalarının banka hesabını boşalttı

Telif hakkı EA

İngiltere'de 4 çocuk, birkaç hafta içinde Nintendo Switch oyun konsolunda futbol oyunu FIFA'da oyuncu özellikleri satın almak için yaklaşık 550 sterlin (4 bin TL) harcadı.

FIFA oyununda, özel oyuncular paket halinde alınabiliyor ancak satın alınan paketin içeriği sadece ödeme tamamlandıktan sonra görülüyor.

Çocukların babası Thoms Carter, başta çocukları için 8 sterlinlik (56 TL) bir paket satın aldı, ancak çocukların alışverişin nasıl yapıldığını gördüğünü fark etmedi.

Carter, çocuklara oyun konsolunu "süresiz" yasakladığını söyledi.

Nintendo, harcamayı tamamen geri vermeyi kabul etti ve satın alınan oyuncu özelliklerini de geri aldı.

FIFa oyuncu Electronic Arts şirketi tarafından geliştirilip, satılıyor ama ödemeler ailenin Nintendo hesabı üzerinden yapılıyor.

Nintendo, yorum taleplerine yanıt vermedi.

İngiltere'nin Hampshire bölgesinde yaşayan Carter, çocukların Nintendo hesabına erişimini kısıtlamak için tüm önlemleri almadığını kabul etti.

Hesapta PIN numarası yoktu ve eletronik postayla gönderilen faturalar, Carter'ın artık kulanmadığı bir adrese geliyordu.

Carter "Çocukların bunu yapacağı hiç aklıma gelmemişti" dedi.

Telif hakkı Thomas Carter Image caption Carter'ın hesap ekstresi.

Thomas Carter ve eşi, neler olduğunu banka hesabı boş olduğu için, diğer otomatik ödemelerin de geri dönmesiyle anladı.

FIFA 19 oyunu, 3 yaşından büyüklere tavsiye ediliyor.

Carter, hepsi 10 yaşından küçük olan çocuklarının yaptıklarından pişman olduklarını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Çocukların aldığı oyuncu paketlerinde, umdukları gibi Lionel Messi yoktu.

Ancak Carter, içinde ne olduğu söylenmeden oyuncu paketleri satılmasının etik olmadığını savundu.

Carter "Oyun için 40 sterlin ödüyorsunuz, ki bu da çok para. Ancak daha sonra iyi bir takım yapmanın tek yolu kumar oynamak oluyor. 550 sterlin harcadılar ama en sevdikleri oyuncu olan Lionel Messi'yi alamadılar" dedi.

FIFA oyununu yayımlayan EA ise, yorum yapmadı ancak oyun içi alışverişlerle ilgili rehberine bir link yollamakla yetindi.