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ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimini beceriksiz olarak tanımladığı elektronik postaların basına sızması sonrası, Trump tarafından "aptal" ve "kaçık" diye tanımlanan, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch görevinden istifa etti.

Darroch istifa mektubunda "Bu büyükelçilikteki, resmi belgelerin sızmasının ardından, makamım ve büyükelçi olarak geçireceğim kalan süre hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Mevcut durum, görevimi istediğim gibi sürdürebilmemi imkansız kılıyor" dedi.

Darroch, Mail on Sunday gazetesinin yayımladığı yazışmalarda, Beyaz Saray'ın bölünmüş yapısına dikkat çekiliyordu.

Mesajlaşmalarda Darroch, "Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz" diyordu.

Devamında ise Beyaz Saray'ı "hiç yetkin bir görüntü verebilecek mi" diye sorguluyordu.

Kim Darroch'ın yazışmalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gözden çıkarılmaması gerektiği uyarısı da yer alıyordu.

Sızan yazışmalarda, iki ülke arasında Brexit sonrası döneme ilişkin de ön görüler yer alıyordu.

Bu dönemde ABD ile İngiltere arasında, basın özgürlüğü, iklim değişikliği ve ölüm cezası konularındaki farklı bakış açılarının barizleşebileceği değerlendiriliyordu .

Kim Darroch, Trump'a ulaşmak için ise "konuşacağınız başlıklar basit ve hatta açık olmalı" görüşünü dile getiriyordu.

'İngiltere'ye hizmet etmedi'

2017'den sonrasına ait yazışmalarda Darroch'ın güncel ABD siyasetine ilişkin değerlendirmeleri de yer alıyordu.

İngiltere Hükümeti, elektronik postaların basına sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlatmıştı ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, basına sızan e-postalarda yer alan ifadelerin, Büyükelçi Kim Darroch'ın "kişisel görüşlerini yansıttığını," İngiltere hükümetinin duruşunu yansıtmadığını söylemişti.

Pazar günü New Jersey'de gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump da, sızan yazışmalarla ilgili soruya "Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz, zaten İngiltere'ye iyi hizmet etmedi. Yani anlıyorum, onunla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim ama zahmet etmeyeceğim" yanıtını vermişti

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Trump bir süre sonra da Twitter'da şunları söylemişti;

İngiltere'nin ve Başbakan Theresa May'in Brexit konusunu ele alış biçimini çokça eleştirdim. May ve temsilcileri bir karmaşa yarattı. Bunun nasıl yapılması gerektiğini kendisine anlatmıştım ama o başka bir yolu tercih etti. Büyükelçiyi tanımıyorum ama kendisi ABD'de sevilmez ve hakkında iyi şeyler düşünülmez. Artık kendisiyle işimiz olmayacak. Müthiş İngiltere için iyi haberler de var; yakında yeni bir başbakanı olacak. Geçen ay yaptığım muhteşem devlet ziyaretinden çok keyif almıştım ama beni en çok etkileyen kişi Kraliçe olmuştu."

Bir süre sonra, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yaptı:

"İngiltere'nin ve Başbakan Theresa May'in Brexit konusunu ele alış biçimini çokça eleştirdim. May ve temsilcileri bir karmaşa yarattı. Bunun nasıl yapılması gerektiğini kendisine anlatmıştım ama o başka bir yolu tercih etti. Büyükelçiyi tanımıyorum ama kendisi ABD'de sevilmez ve hakkında iyi şeyler düşünülmez. Artık kendisiyle işimiz olmayacak. Müthiş İngiltere için iyi haberler de var; yakında yeni bir başbakanı olacak. Geçen ay yaptığım muhteşem devlet ziyaretinden çok keyif almıştım ama beni en çok etkileyen kişi Kraliçe olmuştu."