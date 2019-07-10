'İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yeni asker gönderecek'

Telif hakkı AFP Image caption Suriye'de ABD'ye ait askeri araçlar devriye görevinde

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere ve Fransa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini geri çevirmeyerek, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyine destek için asker göndereceğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, hem IŞİD'in yeniden doğmasını engellemek hem de Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'le savaşan güçlere destek olmak için, İngiltere ve Fransa bölgeye asker göndermeyi kabul etti.

Böylece, Aralık ayında Suriye'den çekilme kararını açıklayan ancak askerlerinin sadece bir kısmını bölgeden çıkarabilen Trump, çekilme kararını uygulayabilecek.

Gazeteye göre İngiliz ve Fransız yetkililer, Amerikalı yetkilileri "şu an sahada olanlara ek olarak yüzde 10 ile 15 arasında daha fazla asker gönderecekleri" konusunda bilgilendirdi.

Asker sayısı hakkında kesin bilgi ise açıklanmıyor.

Haber, Foreign Policy'de de kendi kaynaklarına dayandırılarak yayımlandı. IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu üyesi birçok Batı ülkesine çağrı yapan ABD'nin, aldığı bu olumlu cevabın "Ulusal Güvenlik ekibinin başarısı olduğunu" yazdı.

Birkaç gün önce ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini ve bölgedeki ABD askerlerinin bir kısmının yerini almasını istemiş; ancak Almanya'dan ilk aşamada olumlu bir yanıt almamıştı.

Trump, Aralık ayınca Suriye'den çekilme kararı aldığında, 2 binin üzerinde Amerikan askeri ülkede görev yapıyordu. Şubat ayında ise, askerlerin bir kısmının belirsiz bir süre için Suriye'de kalarak barışı sağlaması kararı aldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tüm askerlerin çekilmesi halinde IŞİD'in uyuyan hücrelerdeki üyelerinin yeniden ortaya çıkacağından endişe ettiğini belirtiyor.

IŞİD'le mücadelede İngiltere'nin Fransa'nın hem karadaki askerleri, hem de savaş uçakları rol oynamıştı.

Ankara 'güvenli bölge' oluşturulmasını talep ediyor

Bölgeyi kontrol eden Halk Savunma Birlikleri (YPG) ABD askerinin Suriye'nin kuzeyindeki desteğinin sürmesini istiyor.

ABD ise, hem IŞİD'in yeniden canlanmasını engellemek hem de YPG ile Türk ordusu arasında sınırda gerilim yaşanmasını engellemek için askerinin bir kısmını Suriye'de tutmaya devam ediyor. Bir süredir Almanya, İngiltere ve Fransa'ya da destek çağrısı yapıyordu.

Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin sınır bölgesindeki varlığına karşı çıkıyor. Burada Türk askerinin ve Suriyeli muhalif savaşçıların da görev alacağı bir güvenli bir bölge oluşturulmasını istiyor.

"Büyükelçi'nin yazışmaları" krizi

İngiltere ve ABD arasında ise yakın zaman önce farklı bir kriz çıktı.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın elektronik posta yazışmaları sızdı.

Yazışmalarda Darroch, "Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz" diyordu.

Bunun üzerine birkaç gündür karşılıklı yapılan açıklamaların sonunda, ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden büyükelçiyi "çok aptal biri" olarak tanımladı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in ise Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması) için "kendi aptalca yolunu tercih ettiğini" ifadelerini kullandı.

Salı günü İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Trump'ın, İngiltere'ye ve İngiltere Başbakanı Theresa May'e "saygısızca" davrandığını söyledi.