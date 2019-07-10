Nicki Minaj, tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti

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ABD'li rap şarkıcısı Nicki Minaj, tepkiler üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'da vermeyi planladığı konseri iptal etti.

Sahne kostümleri ve kimilerince 'müstehcen' bulunan performanslarıyla bilinen Trinidad ve Tobago asıllı Amerikalı şarkıcı, 18 Temmuz'da Cidde'deki Dünya Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı.

Minaj iptal kararını "Suudi Arabistanlı hayranlarıma ulaşmaktan başka bir amacım yoktu. Kendimi bazı konular hakkında eğittikten sonra, kadın ve LGBT haklarıyla ifade özgürlüğüne desteğimi açık bir şekilde ortaya koymam gerektiğine inanıyorum" sözleriyle açıkladı.

Şarkıcının Suudi Arabistan'da konser verme kararı, ülkenin insan hakları sicilini eleştiren grupların tepkilerine neden olmuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve Mart'ta 10 kadın aktivistin yargılanması Suudi Arabistan'a yönelik eleştirileri artmıştı.

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Muhafazakarlar, çarşaf dayatmasına karşı çıkan Suudi kadınlar ve LGBT hakları savunucuları Minaj'ın konsere çıkma kararını farklı açılardan eleştirmişti.

Bazı Twitter kullanıcıları, Minaj'ın Mekke'ye yakın bir noktada sahneye çıkmasının uygunsuz olacağını savundu.

Twitter'da paylaştığı bir videoyla Suudi yetkililerin Minaj'ı kabul ederken Suudi kadınlara çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayan bir kadın "Bütün şarkıları edepsiz olan, sözleri seks ve popo sallama üzerine olan Nicki Minaj poposunu sallayacak ve siz bana çarşaf giymemi söyleyeceksiniz?" dedi.

'İkiyüzlülük' suçlaması

Bazı kullanıcılar da eşcinsel onur yürüyüşlerinde sahneye çıkan Minaj'ın, eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri nedeniyle eleştirilmişti.

Mariah Carey konserini iptal etmesine yönelik çağrılara kulak asmazken, rapçi Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Genel Eğlence İdaresi'nin başında bulunan Türki El el-Şeyh, Ocak ayında attığı bir tweette Suudi eğlence sektörünün geleceğine dair vizyonunu şöyle açıklamıştı:

"İnşallah önümüzdeki süreçte eğlencenin odağında etkinlikler, sirk performansları, mobil eğlence parkları, genç kadınlarla erkekleri geliştirecek ve ulusal eğlence şirketlerini destekleyecek oyunlar ve programlar olacak."