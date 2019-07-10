Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne için düzenlenen resmi törende titreme nöbeti geçirdi.

Bu Merkel'in son bir ay içinde geçirdiği 3. nöbet.

Merkel daha sonra yaptığı açıklamada "İyiyim, endişe edilecek bir şeyim yok" dedi.

Almanya Şansölyesi ilk titreme nöbetini 18 Haziran'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin yanında geçirmişti. Su içtikten sonra kendine gelen Merkel, bunu vücudunun susuz kalmasına bağlamıştı.

27 Haziran'da geçirdiği 2. nöbette, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuşması sırasında kürsünün yanında bekleyen Merkel'in 2 dakika boyunca kollarını kavuşturarak titrediği görülüyor.

Merkel daha önce yaptığı açıklamalarda, en geç 2021'de siyaseti bırakacağını açıklamıştı.

Avrupa'nın en etkili lideri olarak görülen Merkel 17 Temmuz'da 65 yaşına basacak.