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23 yıl önce Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 8 binden fazla Müslüman erkek ve çocuğun katledilmesine tanıklık eden Hollanda askerleri, "imkansız bir göreve gönderildikleri" gerekçesiyle, devlet aleyhine dava açıyor.

Temmuz 1995'de Birleşmiş Milletler (BM) adına Srebrenitsa'da görev yapan Hollanda taburundaki (Dutchbat) askerler, sembolik bir tazminat ödenmesini ve kendilerinden özür dilenmesini istiyor.

Dutchbat üyesi askerlerin avukatı Michael Ruperti, ilk aşamada 20'den fazla askerin vekalet verdiğini, bu sayının 100 civarına ulaşacağını söyledi.

Hollandalı avukat, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Artık daha fazla konuşmak yerine, mahkemeden tazminat talep edeceğiz" dedi.

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, 2016'daki Gaziler Günü'nde Hollandalı askerlerin "uygulanamaz bir görev" için Srebrenitsa'ya gönderildiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından, Dutchbat üyesi askerler, "iade-i itibar" talebini daha yaygın şekilde dile getirmeye başladı.

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Dava açma kararı daha önce askıya alınmıştı

Srebrenitsa katliamı tanığı 230 asker, 3 yıl önce Hollanda devleti aleyhine dava açma kararı almıştı.

Ancak Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in, Dutchbat askerlerinin karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamadı üzerine, geçen yıl dava askıya alınmıştı.

Avukat Michael Ruperti'ye göre, geçen yıldan Bünyan'a hiçbir somut adım atılmadığını düşünen eski askerler, bu nedenle dava açmaya karar verdi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Klaas Meijer ise Dutcbat çalışma grubu ile itibarlarının iadesi konusunda neler yapılabileceğine ve bağımsız araştırma sürecine ilişkin görüştüklerini söyledi.

Sözcü, bu görüşmelerde tazminat talebinin gündeme gelmediğini belirtti. Zaten çok fazla tazminat ödendiğini söyleyen bakanlık sözcüsü, yeni tazminat talepleri gelmesi durumunda bunu da değerlendireceklerini vurguladı.

Srebrenitsa'da görev yapan askerlerin kurduğu Dutchbat 3 Derneği yöneticisi Olaf Nijeboer ise dava açma girişimine tepki gösterdi.

Hükümetle görüşmelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyleyen Nijeboer, "Üyelerimiz, istediğini yapmakta serbest ama bugün böyle bir çağrıyla gelmelerinin uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.