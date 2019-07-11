Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait askeri uyduyu taşıyan füze düştü

Telif hakkı Avrupa Uzay Ajansi Image caption Avrupa Uzay Ajansı, Vega programı için bir milyar eurodan daha fazla yatırım yaptı

Avrupa Uzay Ajansı tarafından üretilen Vega füzesi, kalkıştan kısa bir süre sonra kayboldu.

Uzaya Soyuz füzesi de dahil olmak üzere ticari amaçla füze gönderen Arianespace'in verdiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir askeri uyduyu taşıyan Vega füzesi, Fransız Guyanası'ndan Çarşamba akşamı fırlatıldı.

Füzenin Atlas Okyanusu'na düştüğü tahmin ediliyor.

Bugüne kadar 15 kez uzaya fırlatılan Vega füzelerinin tümü daha öncede hedeflenen yere ulaşmıştı. Bu, Vega füzelerinin ilk başarısız deneyimi.

Arianespace şirketinin görevleri yerine getirmekten sorumlu başkan yardımcısı Luce Fabreguettes, kalkıştan iki dakika sonra "çok büyük bir anormallik meydana geldi" dedi.

Müşterilerden, yapılan ödemenin karşılığı verilemediği için özür diledi:

"Elimize geçen ilk uçuş verileri analizine bakarak, önümüzdeki saatlerde daha net bilgilere ulaşmış olacağız. Bu doğrultuda herkesle en kısa zamanda iletişime geçeceğiz."

Füzenin neden düştüğü şu an için bilinmiyor. Vega füzesinin atılışı, daha önce iki kez zorlu hava koşulları sebebiyle ertelenmişti.

Füze, BAE'nin FalconEye (Şahin Gözü) uydu sisteminin ilk parçası olan Falcon Eye 1 isimli uyduyu taşıyordu.

2012 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Vega, Avrupa ülkelerinin küçük uyduları uzaya gönderebilmesi için geliştirildi.

Fransa merkezli Arianespace, İtalya Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'yla ortak geliştirilen dört aşamalı Vega füze sisteminin satışını yapıyor.