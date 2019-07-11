Çernobil'in yaşam mücadelesi veren köpekleri

Amerikan medya devi HBO'nun mini dizisi Çernobil ile birlikte 1986'da Sovyetler Birliği'nde yaşanan nükleer facia yeniden gündeme geldi.

Nükleer santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlamanın ardından bölgede yaşayan insanların tahliye edilmesi sırasında evlerinde besledikleri kedileri ve köpekleri yanlarına alması yasaklanmıştı.

Patlama sonrasında pek çok kişi evini terk ederken evcil hayvanını ardında bırakmak zorunda kaldı.

5 bölümlük Çernobil dizisinin en etkileyici bölümlerinden biri radyoaktif kirliliğe maruz kalan köpeklerin Sovyet askerleri tarafından itlaf edilmesine dair sahnelerdi.

Bugün hala Çernobil'deki yasak bölgelerde bulunan köpeklerin yaşam mücadelesi devam ediyor.

Temiz Gelecek Vakfı ise unutulan köpeklere ulaşıyor ve veteriner yardımı sağlıyor.

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