Cebindeki 68 bin Euro'yu polise vermemek için denize atladı, yakalandı

Telif hakkı Rotterdam Polisi Image caption Islak banknotlar, polis merkezinde bir odaya serilerek kurutuldu.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis tarafından çevrilen bir şüpheli, cebindeki 68 bin euroyu vermemek için denize atladı. Yüzerek uzaklaşmaya çalışan şüpheli, peşinden denize atlayan polisler tarafından yakalandı.

Rotterdam polisi, Prens Hendrik Rıhtımı çevresinde şüpheli davranışlarda bulunan bir erkeği durdurdu.

Ancak şüpheli polise kimliğini göstermek yerine, kaçarak denize atladı.

Şüphelinin, cebindeki 68 bin euroyu polise vermemek için denize atlayarak kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Islanan, 50'lik banknotlar halindeki 68 bin Euro'ya polis tarafından el kondu.

Islak banknotlar, polis merkezinde bir odaya serilerek kurutuldu.

Polis, para kurutma görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Gözaltına alınan şüpheli, mahkemede kaynağını açıklayamazsa, 68 bin Euro hazineye devredilecek.