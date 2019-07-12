BBC, Sudan'da 3 Haziran'da onlarca protestocunun ölümüyle sonuçlanan katliam sırasında cep telefonlarıyla çekilen 300'den fazla videoyu inceleyip analiz etti.

Ayaklarına bağlı taşlar bulunan cesetlerin görüntüleri, kurbanların Nil Nehri'ne atıldığına dair haberleri doğruluyor.

Bazı eylemciler saldırıları cep telefonlarından canlı yayımlamışlardı.

O gün yaşananlar, tarihe "canlı yayımlanan ilk katliam" olarak geçmişti.

BBC Africa Eye ekibine konuşan, operasyona katılan paramiliter bir güç olan Acil Destek Güçleri'nin (RSF) iki üyesi, oturma eylemindeki grubun dağıtılması talimatını, darbe sonrası Sudan'da yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi'nden aldıklarını söyledi.

RSF üyeleri kendilerine saldırı emrinin olaydan 2 hafta önce verildiğini belirtti.

BBC, bu iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Sudan'da askeri yönetim ölümlerde sorumluluğu olmadığını öne sürmüş, şiddeti "kontrol dışı unsurlara" bağlamıştı.

Başkent Hartum'da oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere, Acil Destek Güçleri (RSF) müdahale etmişti.

İktidardaki Askeri Geçiş Konseyi'ne bağlı gücün ağırlıklı olarak, geçmişte Sudan'ın Darfur bölgesindeki ayaklanmaları bastırmak için kullanılan ve katliamlarıyla korku salan Cincavit milislerinden oluştuğu belirtiliyor.

Cincavitlerin, Konsey'in iki numaralı ismi Muhammed Hamdan Dagalo'ya bağlı olduğu bildiriliyor.

Ölü sayısı hakkında farklı açıklamalar

Ramazan'ın son günü sabahın ilk ışıklarıyla yapılan katliamdan sonra, Nil nehrinden 40 kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Konsey, olaylarda 61 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Ancak doktorlardan oluşan bir komite, şimdiye kadar 128 cesedin teşhis edildiğini, çocuk ve kadınlara ait çok sayıda cesedin kimliklerinin hâlâ belirlenemediğini açıkladı.

Sudan'da Nisan ayında yaklaşık 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer el Beşir darbeyle devrilmişti.

Ömer el Beşir'in devrilmesini kutlayan protestocular ise sivil yönetime geçilmesi talebiyle eylem yapıyorlardı.