Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 8 kişi yaşamını yitirdi

Telif hakkı Getty Images Image caption Afrin (arşiv fotoğrafı)

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinde bugün bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters haber ajansı bir otomobilin, Anadolu Ajansı ise bir yakıt tankerinin infilak ettiğini duyurdu.

İngiltere merkezli ve Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi patlamanın araç kente girer girmez meydana geldiğini, yaşamını yitirenler arasında çocukların da olduğunu bildirdi.

Reuters'a bilgi veren sağlık kaynakları, çok sayıda yaralı olduğunu ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Afrin, Zeytin Dalı Operasyonu'nun ardından Türkiye ve desteklediği silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Bölge operasyon öncesi ise Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolündeydi.

Haziran ayında da Afrin'e yakın Azez kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.