Ukrayna'nın yeni turizm merkezi: Çernobil

Telif hakkı Getty Images Image caption Çernobil patlamasında zarar gören bir otel

1986'da patlayan Çernobil nükleer santralinin bulunduğu bölge, turistik bir alan haline getiriliyor. Dünyanın en büyük nükleer felaketi olarak bilinen patlamadan yıllar sonra, dünyanın dört bir yanından turistlerin görmeye gittiği bölge için elektronik bilet satışı yapılacak ve yeni tesisler inşa edilerek turizme daha elverişli hale getirilecek.

Nisan ayında seçilerek göreve başlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çarşamba günü imzaladığı kararnameyle Çernobil bölgesine yürüme yolları ve cep telefonlarının çekim gücünü artıracak çalışmalar yapılmasını onayladı:

"Çernobil bugüne kadar Ukrayna markasına olumsuz etki yaptı. Artık bunu değiştirmenin zamanı geldi."

Sovyetler Birliği zamanında, Nisan 1986'da Çernobil nükleer santralindeki bir reaktor patlamış ve radyoaktif bulut tüm Avrupa'ya yayılmıştı. Türkiye'nin önemli bir bölümü de patlamadan etkilendi. Birleşmiş Milletler'e göre, radyoaktif maddeler yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alana yayıldı.

Patlama olduğunda en az 31 kişinin ölümüne yol açan Çernobil faciasının etkileri, bugün de tüm Avrupa'da hissediliyor.

Çarşamba günü, zarar gören reaktörün kapatılacağı yeni bir metal kubbenin açılışında konuşan Zelenskiy, turistler için 'yeşil koridor' açılacağını söyledi:

"Çernobil bu gezegende, insan eliyle yaratılan bir felaketin ardından doğanın yeniden oluştuğu tek yer. Burayı tüm dünyaya, bilim insanlarına, tarihçilere ve turistlere göstermeliyiz."

Radyasyon seviyesi hâlâ normalin üzerinde olsa da, Çernobil'i her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

Yeni kararname, bölgede yeni kanallar ve kontrol noktaları açılmasını öngörüyor. Patlamanın olduğu bölgedeki fotoğraf yasağı da hafifletilecek. Böylece turizme daha elverişli hale getirilecek.

Girişin yasak olduğu bölgede yolsuzlukların yapıldığını belirten Ukraynalı lider, güvenlik görevlilerinin buraya girmek isteyenlerden rüşvet aldığını söyledi.

Yeni bir elektronik bilet sistemi getirilerek bu duruma da son verilecek.

Telif hakkı EPA Image caption Zelenskiy'nin açılışını yaptığı metal kubbe, zarar gören reaktörün üzerini kapatıyor

Açılışı yapılan yeni metal kubbe, bölgeye 2016'da getirildi. Daha fazla radyoaktif maddenin sızmasını engellemek için zarar gören reaktörün üzeri bu kubbeyle kapatıldı.

Aksi takdirde sızıntının 100 yıl daha devam edebileceği belirtiliyor.

Çernobil felaketinin sebep olduğu ölümlerin sayısı, henüz netleşmedi. Ancak 5 binden fazla kişide tiroid kanserine yol açtığı biliniyor.

Bazı uzmanlar, kazanın çok daha fazla kanser vakasına sebep olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söylese de, bu henüz kanıtlanmadı.