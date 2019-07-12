Air Canada uçağında türbülans: 37 yaralı

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Vancouver-Sydney seferini yapan Air Canada uçağında ani ve şiddetli türbülans sonucu en az 37 kişi yaralandı. 284 kişi taşıyan Boeing 777-200 tipi uçak Hawaii'ye acil iniş yaptı.

Yaralılardan 30'u Honolulu'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Bu kişilerden dokuzunun ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Yolcular, türbülansın aniden başlaması nedeniyle kemerleri bağlı olmayan birçok kişinin başlarının tavana vurduğunu ve sağa sola savrulduğunu söylüyor.

Amerikan Sivil Havacılık Kurumu sözcüsü Ian Gregor'a göre, uçak yerel saatle 00:23'te 269 yolcusu ve 15 kişilik mürettebatıyla Vancouver'dan kalktı.

Uçak Honolulu'nun 966 kilometre güneybatısında 10,973 metre yükseklikte seyrederken türbülans başladı. Bunun üzerine uçak Honolulu'ya yönlendirildi.

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'İnsanlar havada uçuyordu'

Alex Macdonald adlı bir yolcu CBS News'a her şeyin 10-15 saniye içinde olup bittiğini uçağın aniden "düşmeye" başladığını söyledi.

Macdonald, uçakta yemek servisi yapılırken meydana gelen türbülans sırasında önündeki yolcuların, başlarının baş üstü dolaplarına çarptığını gördüğünü anlattı.

Jess Smith adlı bir yolcu da yerel KHON televizyonuna "Türbülansa girdik ve hepimiz başlarımızı tavana vurduk. Her şey yere inmeye başladı. İnsanlar havada uçuyordu" dedi.

Yolcuların Avustralya'ya başka bir uçakla götürülecekleri açıklandı.

Bazı yaralı yolcular, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını "Hawaii'de sürpriz tatil" notuyla paylaştı.