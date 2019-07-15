Bodrum'dan yola çıkan ve İtalya'da el konulan göçmen teknesi 'yüzen kütüphaneye' dönüştürüldü

Telif hakkı Marcobaleno Derneği

Türkiye'den Bodrum üzerinden İtalya'nın Otranto kentine kaçak yollarla göçmen taşıyan bir tekne, İtalyan makamlarınca el konulmasının ardından bir sosyal projeyle "yüzen kütüphaneye" dönüştürüldü.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Bodrum-Otranto yolculuğu sonrası ele geçirilen "Kalimche" isimli tekneye yasa dışı insan ticaretinde kullanıldığı gerekçesiyle el konulmuştu.

İtalya Adalet Bakanlığı, teknenin rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocuk ve gençleri hedefleyen projelerde kullanılmasına karar verdi.

Bari kentindeki Marcobaleno Derneği'nin belediye ve diğer derneklerle iş birliği içinde yürüttüğü proje sonunda bir yıllık çalışmanın ardından Kalimche teknesi "kitap ve okuma merkezine" dönüştürüldü.

Hükümlü çocuklar katıldı

Teknenin kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmalarına ıslahevinde ve bakım merkezlerinde bulunan çocuklar ve gençler de katıldı.

Telif hakkı Marcobaleno Derneği

"Yüzen kütüphanenin" açılışı Bari Limanı'nda yapıldı.

Marcobaleno Derneği Başkanı Francesco Partipilo, teknenin "bir suç aletinden, çocukları suçtan kurtarma ve aktif vatandaşlara dönüştürme vasıtasına dönüştüğünü" vurguladı.

Projeye dahil edilen ıslahevinden de sorumlu Bari Çocuk Adalet Merkezi yöneticisi Giuseppe Centomani de "Kalimche, rehabilitasyon ve yasallığın sembolü olacak" dedi.

Bari Belediyesi yetkilisi Francesca Bottalico da Ansa ajansına yaptığı açıklamada belediyenin bu gibi projelere yatırım yaparak "korku, nefret, ayrımcılık gibi olgularla mücadele amacıyla insanlar arasında bağlar kurmayı" amaçladığını söyledi.