Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 15 bin kişilik merkez kortta oynanan final mücadelesinde Simona Halep, 7 kez şampiyon olan Serena Williams 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

27 yaşındaki Simona Halep, Wimbledon Teniz Turnuvası tek kadınlar finalini kazanan ilk Romanyalı tenisçi oldu.

56 dakika süren karşılaşmada, Serena Williams'ın rakibine karşılık vermekte zorlandığı görüldü.

ABD'li Williams, rekor kırmak için korta çıkmıştı.

Williams final mücadelesini kazansaydı, Grand Slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 24'e yükselterek, Avustralyalı tenisçi Margaret Court'un "tarihin en fazla Grand Slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacaktı.

Halep'e karşı daha önce oynadığı 10 maçtan 9'unu kazanan Williams rakibini tekbir ettiği konuşmasında, "Biraz donakaldım. Bir oyuncu bu şekilde oynadığında ona şapka çıkarmalısınız" dedi.

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