İngiltere'de aileler anlatıyor: 'Oğlum oyunda 3 bin sterlinden fazla para harcadı'

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Geçen hafta FIFA oyununda harcadığı parayla ailesinin banka hesabını boşaltan bir çocuğun haberini yayımlamıştık.

O haberin ardından ebeveynlerin, çocukların oyunları üzerindeki denetimlerinin yeterli olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Sorumluluğun ne kadarının ailelerde olduğu, gençlerin oyunlar ve uygulamalarda daha fazla para harcamaya teşvik etmenin ne kadar etik olduğu hâlâ tartışılıyor.

BBC'nin haberinin ardından İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson daha sıkı denetleme çağrısında bulundu ve "Oyunların kumara geçiş aracı haline geldiğine dair endişeleri" paylaştı.

İngiltere Parlamentosu'ndaki Dijital Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nde teknoloji ve bağımlılığı araştıran Damian Collins, bunun ciddi bir sorun haline geldiğini söylüyor:

"Şirketler, harcamalarda büyük bir artış olduğunda kullanıcıları uyarmak zorunda bırakılmalı, tıpkı sıra dışı harcamalar tespit eden bankaların yaptığı gibi."

BBC'ye bilgi veren Google, Family Link adlı uygulamalarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

Şirket, "Bu sayede ailenizdeki kullanıcıların farklı harcamalarına izin verme ve denetleme yetkiniz oluyor" diyor:

"Örneğin oyunlarda her bir harcama için şifre girilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece oyun içi alımlar da sizin kontrolünüzde olur."

BBC Electonic Arts, Blastworks, Mini Golf King ve Supercell şirketlerinden de konuyla ilgili açıklama talep etti. Taleplere henüz bir dönüş yapılmadı.

IHS Markit şirketinden oyun analisti Piers Harding-Rolls, İngiltere'de oyunlar için harcanan paranın yüzde 56'sının oyun içi alımlar, mikro alımlar ve oyunlara alınan ek paketlerden oluştuğunu söylüyor.

Harding-Rolls, "Genç oyuncuların daha fazla tedbire ihtiyacı olduğu açık" diyor ve ekliyor:

"Aileleri bu tür kontroller konusunda eğitmek, oyunların yaş sınırlarının farkında olmalarını sağlamak iyi bir başlangıç noktası olur.

"Ayrıca oyun endüstrisinin de gençleri korumak için kendiliğinden adım attığını görmek isterim."

FIFA haberimizin ardından İngiltere'deki ailelerin bizimle paylaştığı hikayelerin bir kısmı ise şöyle:

Oğlum tek bir oyunda 3 bin 160 sterlin harcadı

Susie Breare, Hampshire

22 yaşında engelli bir oğlum var. Serebral palsi (beyin felci), kompleks epilepsi, otizm ve öğrenme zorluğundan muzdarip. Bilişsel fonksiyonları 7 yaşındaki bir çocuğunkine denk.

Diğer insanlarla ikili bir etkileşime giremediği için eğlence ve eğitim faaliyetleri için iPad ve PlayStation'ına muhtaç.

Son dönemde iPad'inde Hidden Artifacts adlı bir oyun oynuyor. Bu oyunda çeşitli nesneleri bulmaya ve bunları tanımlanan nesnelerle eşleştirmeye çalışıyor.

Telif hakkı Blastworks Ltd

18 Şubat ile 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında 3 bin 160 sterlin (22 bin 660 TL) harcadığını ve hayatı boyunca biriktirdiği parayı tamamen tükettiğini fark ettim.

iTunes ile iletişime geçerek paranın iadesini talep ettim. Onlar da parayı iade edemeyeceklerini, oyunun geliştiricisi Blastworks Ltd. ile görüşmem gerektiğini söyledi (AB kurallarına göre Apple kullanıcılarının 14 gün içinde iade yapma hakkı bulunuyor).

Şirkete telefon açtım, mail attım ama bir cevap alamadım.

Biriktirdiği parayı geri almaya çalışsam da karşımda bir duvar buldum.

Eğitici olduğu düşünülen bir oyunun benim oğlum gibi savunmasız insanları böylesine mağdur etmesi son derece acıklı.

Basketbol oyununun ailemize maliyeti 2 bin sterlin oldu

Susan Taylor, İskoçya

16 yaşındaki oğlum hesabımdan 2 bin sterlini EA'in NBA basketbol oyunu için harcadı.

Banka kartımı kullandı ve ben de bunu ödemelerim reddedilene kadar fark etmedim.

Uygulamaya Google Play'den erişmiş.

Telif hakkı EA

EA mesajlarıma cevap vermedi, Google Play ise çocukların ailelerinin kartlarını izinsiz bir şekilde kullanmaması için uyarılarının olduğunu söyledi.

Bu harcamayı karşılamak için kızım üniversite için biriktirdiği parayı kullanmak zorunda kaldı ve bu durum ailemize büyük zarar verdi.

Oğlumuz Clash of Clans'ta 700 sterlin harcadı

Anonim, Batı Sussex

Bu olay birkaç yıl önce gerçekleşti. O zamanlar bütün bunlar bizim için çok yeniydi.

Teknolojiden anlayan insanlardık ama şifre koymayı akıl edemedik ve 12 yaşındaki oğlum 700 sterlin harcadı.

Bunu kendi telefonunda yaptı, Google Play hesabına bankadaki çocuk hesabının kartını tanımladı ve çok sayıda oyun içi nesne satın aldı.

Telif hakkı Supercell

Bunu banka hesabını kontrol ettiğimizde fark ettik. Aradaki bağlantıyı kuramamıştı, harcadığı paranın gerçekten banka hesabından çıkan bir para olduğunu fark etmemişti.

Paramızı hiçbir zaman geri alamadık, sadece bir miktar oyun içi parası hediye ettiler.

Kızım aynı oyunu üç kere satın aldı

Julia Pennycuick, Edinburgh

11 yaşındaki kızım bir gün içinde birbirinin aynısı olan uygulamaları indirerek 100 sterlinimi harcadı.

Google Play'in hesabıma erişmesini engellemiştim ama bazı ayarlar değişmiş ve böylece kızım harcama yapabilmiş. Üç oyun için de paramı geri alabilmek için bankanın dolandırıcılık birimleriyle iletişime geçmem gerekti.

Kızımın indirdiği oyunlar at oyunları ve Minecraft'tı. Oyunlardan birini üç kere satın almış.

Banka hesabım boşalana kadar bundan haberim yoktu.

Kızım şimdi internete erişimi olmayan bir PS3 kullanıyor. Dolandırıcılık yok, çevrimiçi istismar yok, zorbalık yok…

'Çocuğumu avutamadım'

Claire, Batı Yorkshire

5 yaşındaki oğlumun oynaması için telefonuma Mini Golf King yükledim. Oyunda para harcamasına izin vermediğimi biliyor ama bu oyun onu bir şekilde 300 sterlin harcaması için kandırmış.

Telif hakkı PNIX

Neyse ki bazı harcamalarım bankam tarafından engellenmiş ama 75 sterlinlik bir harcama ve birkaç küçük harcama gerçekleşmiş.

Oğlum gerçek para harcadığını anlayınca çok üzüldü, onu avutmam mümkün olmadı. Yaramazlık yaptığı için özür diledi ve harcadığı paraların oyun içi parası olduğunu sandığını söyledi.

Harcama iadesi için Google Play'e yaptığım başvurular otomatik olarak reddedildi.

Oğlumun otistik olduğunu ve bu engeli nedeniyle daha korumasız olduğunu anlattım. Oğlum kandırılma kavramını algılayamıyor, oyun yayımlayan insanların neden para istediğini kavrayamıyor.

Google Mini Golf King ile iletişime geçmemi söyledi. Onlar da oyunda satın alınan öğelerin kullanıldıktan sonra iade edilemeyeceğini söyledi.

Hesabı silerek başka türlü bir iade başvurusu yapılabileceğini, fakat bunun geri dönüşünün olmayacağını söylediler.

O günden beri bir daha kendilerinden haber almadım. İnsanlar "başında durmalıydın" diye beni eleştirebilir. Ama başındaydım! Aynı odadaydık.

Üstelik oyun bir çocuk oyunuydu ve 3 yaş üzerine uygun olarak işaretlenmişti.

Genel izleyici kitlesine uygun filmler izlemesine izin verdiğim gibi 3 yaş üzeri olarak sınıflandırılan oyunu da her an ekranına bakmama gerek olmadan oynayabilir diye düşünmüştüm.

Oğlum Fortnite'ta neredeyse 1000 sterlin harcadı

Naz, Dubai

Oğlum 15 yaşındayken Fortnite'ta neredeyse 1000 sterlin harcadı.

Harcamalar sekiz ay boyunca küçük harcamalar olarak yapıldığı için fark etmedim ama sonra bunları toplayınca ne kadar büyük bir miktar olduğunu gördüm.

Telif hakkı EPic Games

Artık Fortnite'ı yok… ve önümüzdeki 15 yıl boyunca arabamı yıkamaya para vermem gerekmeyecek.

Kızımızın 'ücretsiz denemesi' 93 sterlin tuttu

Damian Cox, Leicestershire

Geçen hafta eşim PayPal'dan gelen bir e-postadan şüphelendi.

E-postada fotoğraf çekip onu 3 boyutlu emojiye dönüştüren bir mobil uygulama için 93 sterlin ödendiği yazıyordu.

Banka uygulamamı kontrol ettim ve uygulamanın "ücretsiz denemesi için" böyle bir paranın alındığını gördüm.

Sonunda anladık ki eşim en küçük kızımıza verdiği eski telefonunda Google hesabını kapatmamış. Kızım da bir haftalık ücretsiz deneme için uygulamayı indirdikten sonra sürenin dolduğunu fark etmemiş ve para kesilmiş.

Neyse ki Google başvurumuzdan sonra 30 dakika içinde paramızı iade etti.