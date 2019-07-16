Trump'ın 'geldiğiniz yere dönün' dediği Kongre üyesi kadınlar: 'Bu oyuna gelmeyin'

Telif hakkı Getty Images Image caption (Soldan sağa) Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, Ilhan Omar ve Alexandria Ocasio-Cortez

ABD'de Başkan Donald Trump'ın, 'sevmiyorsanız bu ülkeyi terk edip geldiğiniz yere dönebilirsiniz' dediği dört Kongre üyesi kadın ortak basın toplantısı düzenleyerek ABD Başkanı'nın sözlerinin gündemi saptırma çabası olduğunu söyledi.

Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib ABD halkına seslenerek "Bu oyuna gelmeyin" dedi.

Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında ABD vatandaşı olan dört Kongre üyesinin ülkeyi terk edebileceğini söylemiş, paylaşımları büyük tepki çekmiş ve ırkçılıkla suçlanmıştı.

Trump ise Kongre üyelerine yönelik açıklamalarına devam etmiş ve ırkçılık suçlamalarını reddetmişti.

Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen dört Kongre üyesi, halkın ve basının Trump'ın söylemlerine değil uyguladığı politikalara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Kongre üyelerinden Ayanna Pressley, "Bu açıklamalar duyarsız kaos içerisindeki ve yozlaşmış yönetimin basit bir gündem saptırma girişimi" dedi.

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Ilhan Omar ve Rashida Tlaib ise Trump için görevden azil sürecinin başlatılması yönündeki çağrılarını yineledi.

Kongre üyesi Pressley, Trump'ın sözleri için "Sadece bizi değil, çok sayıda insanı ötekileştirip susturmaya çalışıyor" dedi.

Pressley, Washington'da dört Kongre üyesine takılan 'ekip' takma adını kullanarak, "Bizim ekip büyük. Bizim ekip daha eşit ve adil bir dünya isteyen herkesi kapsıyor" diye konuştu.

Dört Kongre üyesi de ülkenin ana gündem maddelerinin sağlık sistemi, bireysel silahlanma ve Meksika sınırındaki gözaltı merkezlerindeki koşullar olması gerektiğini söyledi.

Ilhan Omar ise yaptığı açıklamalarda "Tarihin gözleri üzerimizde" diyerek, Meksika sınırında insan hakları ihlalleri yapıldığını savundu.

Omar, Trump'ın açıklamalarını 'açıktan ırkçı saldırı' olarak niteledi ve ABD Başkanı'nın beyazların üstünlüğünü savunan grupların söylemini desteklediğini ifade etti. Omar, Treump'ın bu yaklaşımının ülkeyi daha da kutuplaştırdığını vurguladı.

Rashida Tlaib ise Trump'ın son Twitter mesajları için "Sadece ırkçı söyleminin devamı" dedi.

Tlaib, "Başkan'ı bu ülkenin kanunları karşısında sorumlu tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Alexandra Ocasio-Cortez ise çocukken Washington'u ziyaret ettiğini anlattı ve "Gençlere 'Başkan ne derse desin bu ülke size ait' diyebilmeliyiz" dedi ve "Sevdiğimiz şeyleri terk etmeyiz. Zayıf karakterler ve ülkenin liderleri politikaları tartışmamak için bizim ülkeye sadakatimizi sorgulamaya çalışıyor" tepkisini gösterdi.

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Ne olmuştu?

Geçen hafta Cuma günü Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley, ABD Temsilciler Meclisi'nde ziyaret ettikleri göçmen gözaltı merkezlerinde gördüklerini anlatmıştı.

Demokrat Kongre üyeleri, Trump yönetiminin Meksika sınırındaki gözaltı merkezlerinde tuttuğu göçmenlerin insanlık dışı koşullarda yaşadığını söylemişti.

Temsilciler Meclisi'ndeki oturumun ardından Trump gözaltı merkezlerindeki koşulların son derece iyi olduğunu ifade etmiş ve Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kongre üyesi kadınlar için "Eğer memnun değilseniz, eğer sürekli şikayet edip duruyorsanız ülkeyi terk edip gidebilirsiniz" demişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin We will never be a Socialist or Communist Country. IF YOU ARE NOT HAPPY HERE, YOU CAN LEAVE! It is your choice, and your choice alone. This is about love for America. Certain people HATE our Country.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Temmuz 2019

Dört Kongre üyesinin basın toplantısı sürerken Trup yeni Twitter mesajları paylaştı ve "Eğer mutlu değilseniz gidebilirsiniz! Tercih sadece ve sadece size ait. Bu Amerika'ya olan aşkla alâkalı" yazdı.