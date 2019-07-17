Erbil’de Türkiye Başkonsolosluğu çalışanlarının bulunduğu restorana saldırı: En az bir Türk diplomat yaşamını yitirdi

Reuters, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az üç Türk diplomatın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Anadolu Ajansı ise Başkonsolosluk çalışanı bir kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı. Rudaw televizyonu çatışmada yaralananların da olduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'ye olayla ilgili bilgi veren üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki kişinin hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenlerden birinin konsolosluk yetkilisi olduğunu söyledi. İkinci kişinin kimliğiyle ilgili bilginin ise henüz teyit edilmediğini belirtti. Bir kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını aktardı.

Saldırıyı kimin yaptığına yönelik bir bilginin henüz olmadığını, Irak güvenlik güçleriyle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Saldırının Divan Oteli'nin karşısında Empire Business Towers'taki Huqqabaz restoranı olduğu belirtiliyor.

Telif hakkı Google Street View Image caption Saldırının gerçekleştiği restoranın Google Street View'daki görüntüsü

Dışişleri Bakanlığı'na göre yurtdışı görevi sırasında öldürülen son Türk diplomat, 1994'te yaşamını yitiren Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu olmuştu.

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