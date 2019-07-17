Beyaz Saray: Türkiye'nin S-400'ü satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi

Telif hakkı Getty Images Image caption F-35 üretici şirketi Lockheed Martin, Türkiye'nin aldığı ilk iki F-35 savaş uçağı için geçen yıl ABD'nin Teksas eyaletinde bir tören düzenlemişti

Beyaz Saray'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'ın basın biriminin yaptığı yazılı açıklamada, "F-35, Rus istihbaratının gelişmiş kapasitesini öğrenmek için kullanacağı bir platform ile beraber varolamaz" denilerek Türkiye'ye Amerikan hava savunma sistemi PATRIOT'ın alınması için çok sayıda teklifin götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin 65 yıldır güvenilir bir müttefik ve NATO üyesi olduğu belirtilerek, "S-400'ün NATO üyelerinin birbirine Rus sistemlerinden uzak durmak için verdiği sözü çiğnenmesi anlamına geldiği" belirtildi.

Bu durumun Türkiye'nin, "NATO sistemi içinde çalışabilmesi için zararlı sonuçlar doğuracağı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğu ve ortaklıklarının sadece F-35 kapsamında olmadığı, iki ülkenin birlikte yapacacağı işbirliklerinin ileride devam edeceği vurgulandı.

Amerikan savunma sektörüyle ilgili bir haber sitesi olan Defense One'dan küresel ekonomi muhabiri Marcus Weisgerber, bu açıklamanın Türkiye'nin "ortak F-35 programından atılması" anlamına geldiği yorumunda bulunarak bununla ilgili detaylı bilginin ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından düzenlenecek basın toplantısında verileceğini söyledi.

Weisgerber'e göre basın toplantısı TSİ 22:00'da gerçekleşecek.

Sevkiyat geçen Cuma başladı

Aylardır Türkiye'nin gündeminde olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına geçen hafta Cuma günü başlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı Cuma günü, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıkladı. Sevkiyat sonraki günlerde de devam etti.

ABD, uzun zamandır S-400 hava savunma sisteminin satın alınması takdirinde Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceğini söylüyordu.

Söz konusu yaptırımların 2017'de yürürlüğe sokulan 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası' (CAATSA) kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu konuda ilk adımlardan birini ABD Savunma Bakanlığı Pentagon atmış, S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programına katılımını ve Türk pilotların eğitimini askıya almıştı.