Japonya'da anime stüdyosunda 'kundaklama': 13 kişi yaşamını yitirdi

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kyoto Animation ofisindeki yangın

Japonya'nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıktığından şüphelenilen yangın sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi de yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Perşembe yerel saatle 10.30'da Kyoto Animation Co adlı şirketin stüdyosuna giren bir kişi, etrafa bir sıvı döktü ve ardından sıvıyı ateşe verdi.

NHK televizyonu zanlının binayı ateşe verirken "Geberin" diye bağırdığı, binada yaklaşık 30 kişiden de haber alınamadığını söyledi. Japon basınına göre yangından etkilenen 36 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yangın başladığı sırada binada yaklaşık 70 kişi olduğu tahmin ediliyor.

Telif hakkı Reuters Image caption İtfaiye binaya pencerelerden girdi

Adı açıklanmayan zanlı ise yaralı bir şekilde yakalandı.

BBC Tokyo muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, görgü tanıklarının binada büyük bir patlama duyduklarını, ardından da binanın hızla alevlere teslim olduğunu aktarıyor.

AFP'ye konuşan bir itfaiye sözcüsü "Binada mahsur kalmış kişileri kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

KyoAni adıyla bilinen ve 1981'de kurulan Kyoto Animation, ülkede popülerleşen "K-On" ve "Melancholy of Haruhi Suzumiya" adlı animasyon şovlarını hazırlıyordu.

Çalışanlarına kare başına ödeme yapan ve bu yüzden işçi hakları savunucuları tarafından eleştirilen çoğu animasyon şirketinin aksine çalışanlarına düzenli maaş veren KyoAni, Evergarden dizisini dünya çapında yayınlaması için Netflix'le anlaşmıştı.

Yangının ardından sosyal medya kullanıcıları, sevdikleri KyoAni karakterlerinin çizimleriyle başsağlığı dileklerini paylaştı.