Brezilya'da sahte Lamborghini ve Ferrari üreten baba ve oğlu yakalandı

Telif hakkı Getty Images Image caption Lamborghini marka araçlar 16 Mayıs'ta Londra'daki TechShow'da sergilendi

Brezilya'da bir baba ve oğlu, kendi ürettikleri arabaları sosyal medyada sahte etiketlerle 70 bin dolara satışa çıkarmakla suçlanıyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Brezilya'da bir baba ve oğlu, Autos Fibra ismini verdikleri fabrikada "lüks araba" üretmeye başladı. Sonra da hem Instagram'da hem de YouTube kanalında '"Autos Fibra" ismiyle reklam yapmaya başladı.

Lüks arabaların normal değerlerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarılması, reklamı gören bazı sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı ve sosyal medya üzerinden birçok sipariş geldi.

Ancak Lamborghini ve Ferrari aldığını düşünenler, bir süre sonra araçlarında birçok sorun çıkınca, tüketici şikayetlerinin yazıldığını yerel bir internet sitesine akın etti.

Durumun farkına varan Lamborghini, São Paulo'da bir hukuk firmasıyla anlaştı. Firmadaki avukatlar polise ihbarda bulundu.

Sonrasında polisin, Lamborghini ve Ferrari üreten "gizli lüks araç fabrikasını" bulması çok kolay oldu.

Polis garajı bastı

Pazartesi günü, Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki 215 bin nüfuslu küçük kıyı şehri Itajai'de polis, Autos Fibra'ya ait bir garaja baskın yaptı.

Garajda iki "Ferrari" ve altı "Lamborghini" vardı. Bazıları tamamlanmıştı; bazılarının ise üretimi sürüyordu.

Polisin üretimin yapıldığı garajdan paylaştığı görüntülerde, tamamlanmamış arabalarla birlikte, üzerinde Lamborghini ve Ferrari logoları olan kaputlar ve koltuklar da görülüyor.

Lüks spor araçların üretiminin maliyeti yaklaşık 400 bin ile 800 bin dolar arasında.

Ancak polis dedektifi Angelo Fragelli, Brezilya'daki bu "fabrika"da üretilen araçların 47 bin ile 66 bin dólar arasında bir fiyata satıldığını söylüyor.

Araçların dışarıdan görünümü, otomobil teknolojilerini yakından takip etmeyen alıcılar için inandırıcı. Ancak motorları, daha güçsüz araçlardan alınıyor. Pazarlık sonrası müşterilerin ödeyecebileği ücrete göre Mitsubishi Eclipse, Alfa Romeo ve Chevrolet Omega motorları da araçlarda kullanılıyor.

'Entelektüel mülkiyet suçu işlemekten' haklarında soruşturma açıldı

"Entelektüel mülkiyet suçu" işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma açılan 53 yaşındaki baba ve 29 yaşındaki oğlu ise serbest bırakıldı.

Fragelli, "Burada bir entelektüel mülkiyet suçu var, çünkü bazı markaların logolarını ve tasarımlarını kullanmışlar" diyor.

Enetelektüel mülkiyet, telif hakkı alınmış, patenti olan ticari ürünler için kullanılan bir hukuki terim.

Üretilen araçların "orijinal" olarak belgelendiğini, ancak ev yapımı orijinal bir arabada daha önce tescil edilmiş bir logonun kullanılamayacağını söyleyen Fragelli, bu sebeple iki kişinin sahtecilik suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtiyor.

Lamborghini ile çalışan hukuk firmasındaki avukat Ariboni Brandi, daha önce de böyle vakalarla karşılaştıklarını, çok benzer bir "fabrika"ya şubat ayında São Paulo'da baskın yaptıklarını anlattı. Ancak Itajai'deki garaj, şimdiye kadar bulunanların en büyüğü:

"Bu şirket uzunca bir süredir bu işe yatırım yapmış. Şikayetçi olan müşterilerle de konuştuk, bilgi aldık. Buna göre araçlar çok düşük kalitede. Kaliteli parçalar kullanmış olsalar da iç donanım bittiğinde ortaya orijinali kadar kaliteli bir ürün çıkmamış."

Lamborghini sözcülerinden biri, Guardian'a gönderdiği elektronik postada, küçük fabrikaya dava açmayacaklarını ancak logolarının ve isimlerinin hukuksuz şekilde kullanılmasına engel olmaya çalıştıklarını belirtti. "Temel güvenlik uygulamalarının eksik olduğu sahte ürünlerin, müşterilerin ve halkın güvenliğini riske atmaması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferrari ise soruları yanıtlamadı.

Autos Fibra'nın Instagram hesabı ve YouTube kanalı ise hâlâ aktif.

'Sansasyonel ve çürük' medya

Salı günü YouTube'a koydukları bir videoda baba ve oğlu olduğu iddia edilen iki çalışan, "sansasyonel ve çürük" medyanın, şirketlerini karalamak için böyle bir yayın yaptığını söylüyor.

Daha yaşlı olanı, "Kapatmadık, olağan şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz için üretmeye devam ettiğimiz arabalar var, bunları tamamlayıp teslim etme sözü verdik" diyor ve şirketlerinin 25 yıldır faal olduğu bilgisini veriyor.

Şirketlerinin özel üretim yaptığını, bunun da Brezilya kanunlarına göre yasal olduğunu, soruşturmanın sonucunda ürettikleri araçların, belirtilen markaların tasarımlarını yüzde 100 kopyalamadığının ortaya çıkacağını ve bu sebeple "kopya" olarak adlandırılamayacağını söylüyor.

Avukat Brandi ise bu fikre karşı çıkıyor:

"Sanayi kanunları endüstriyel tasarımların ve logoların kullanılmasını kullanılmasını yasaklıyor."