Suruç Belediye Başkanı Çevik: Acılarımız ortak

Suruç'taki saldırının üzerinden dört yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin anmak için ilçeye gelenlerin ilk durağı olan Suruç Belediyesi olurken, yeni Belediye Başkanı Hatice Çevik 'acılarımız bir" diyor.

Çevik de, 10 Ekim 2015'teki Ankara garı saldırısından yaralı kurtulanlardan biri. O patlamada kızı Başak Sidar'ı ve eşinin kardeşi üç çocuk annesi Nilgün'ü kaybetti.

Patlamanın sembolü olan fotoğrafların birinde tanıyoruz onu, yüzü kanlar içinde ağlarken, eşinin sarılarak teselli etmeye çalıştığı kadındı Hatice Çevik.

Mali Müşavir olan Hatice, uzun yıllar Ankara'da çalışmış. HDP'den milletvekili adayı olma düşüncesi de siyaseti çok seven kızı Başak Sidar'ın fikri ve teşvikiyle olmuş.

"Antalyalı olmam, eşimin Suruçlu olması bizim Kürt ve Türk halkı olarak ve Türkiye'deki diğer halklar olarak ayrı yaşayamayacağımızı, birlikte kardeşçe yaşamamız gerektiğini, kimsenin kimseden üstün olmadığını, halklar üzerindeki baskı ortamının sona ermesi, barış ve huzur ortamının gelmesi gerektiğine inandığımız için bu yola çıktık. Halklar arasında köprü olalım istedik" neden siyasete girdiğini açıklıyor.