S-400 ve F-35 krizi - Trump: Şu anda Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasıyla ilgili olarak, şu anda yaptırım düşünmediğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dün Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın almasından dolayı ortak F-35 savaş jeti programına katılımını askıya aldığını açıklamıştı.
Türk Dışişleri Bakanlığı kararın 'adil olmadığını' söylerken, NATO da Türkiye'nin F-35 sisteminden çıkarılmasının 'kaygı verici' olduğunu söylemişti.
Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır" ifadesini kullanılmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, F-35 kararının 'rahatsızlık' yarattığını söyledi ve NATO müttefiki iki ülkenin ilişkilerinin, tek taraflı kararlarla sağlıklı olamayacağını vurguladı.
Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının, ABD Kongresi'nin Ağustos 2017'de çıkardığı ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girdiği ifade ediliyordu.
Kongre'nin önceki açıklamalarında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği ve yaptırımların gündeme gelmesi gerektiği belirtilmişti.
Bu madde, Rusya'nın istihbarat veya savunma sektörleri ile alışveriş yapan kişi veya kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
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