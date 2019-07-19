Telif hakkı AFP Image caption Boşnak bir kadın Srenbrenitza'da cesetleri yeni çıkarılan 33 kişinin yanında ağlıyor (11 Temmuz 2019)

Hollanda Yüksek Mahkemesi, ülkenin 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında Sırp güçlerince katledilen yaklaşık 8 bin kişiden 350'sinin ölümünde kısmen sorumluluğu olduğuna yönelik temyiz mahkemesinin kararını onadı. Ancak mahkemeye göre, Hollanda askerleri katliamdan sadece "yüzde 10" oranında sorumlu. Temyiz Mahkemesi'ne göre ise bu oran "yüzde 30"dı.

Yüksek Mahkeme'nin kararında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen güvenli bölgede görev yapan askerlerin, öldürülme riskleri olmasına karşın, bu kişileri Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı birliklere teslim etmelerinin yanlış olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte hafif silahlara sahip Hollanda askerlerinin, ağır silahlı Sırplara karşı koyacak durumda olmadıkları belirtildi.

Srebrenitsa'da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor.

Karar taraflarca temyiz edilmişti

Lahey Mahkemesi Temmuz 2014'te, Potocari'deki üste bulunan 350 Müslüman erkeğin Mladiç'e bağlı güçlere teslim edilmelerinde Hollanda devletinin tek başına sorumlu olduğuna karar verdi.

Ancak bu karar hem Hollanda devleti hem de kurban yakınları tarafından temyiz edildi.

Lahey Temyiz Mahkemesi, Haziran 2017'de Hollanda'nın 350 Müslüman'ın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme devleti, Boşnakların uğradığı zararın yüzde 30'unu ödemeye mahkum etti.

Bu karara yine her iki taraf da itiraz edince, konu Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

Yüksek Mahkeme Tavsiye Kurulu, Hollanda'nın, 350 Boşnak erkeğin ölümünden sorumlu tutulamayacağını bildirdi.

Kurula göre Hollanda askerleri, Müslüman erkekleri üsten gönderdiklerinde öldürüleceklerini kesin olarak bilemezdi.

Konunun AİHM'e taşınması bekleniyor

Yüksek Mahkeme ise son kararında, BM adına Stebrenitsa'yı kontrol eden Hollanda taburunun (Dutchbat), Boşnak erkekleri üsten göndererek, Sırpların elinden kurtulma şansından mahrum ettiğini belirtti.

Ancak mahkeme, yüzde 30 tazminat oranını da yüksek bularak, yüzde 10'a düşürdü.

Ölümlerden Hollanda devletini sorumlu tutan kurban yakınlarının ise kararın ardından konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor.