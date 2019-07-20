Erbil Emniyeti: Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırının baş zanlısı yakalandı

Telif hakkı ERBIL EMNIYET MUDURLUGU FACEBOK SAYFASI Image caption Mazlum Dağ'ın yakalandığını bu fotoğrafla duyuruldu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de , Çarşamba günü Türk diplomat Osman Köse'nin hayatını kaybettiği saldırının baş zanlısı Mazlum Dağ'ın yakalandığı açıklandı. Erbil Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü'nün Reuters tarafından geçilen yazılı açıklamasında "Erbil'deki restaurantta Türk diplomata düzenlenen suikastın planlayıcısı gözaltına alındı" denildi.

Ayrı bir birim olan Terörle Mücade Birimi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklmada zanlının ismi Mazlum Dağ olarak verildi. Mazlum Dağ'ın yanı sıra 'olayla bağlantısı olduğu belirlenen' 3 şüphelinin asayiş birimlerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındığı belirtildi.

İki gün önce Dağ'ın kimlik bilgilerini paylaşan Erbil Emniyeti yakalanan diğer üç şüpheli hakkında detaylı bilgi vermedi.

Mazlum Dağ, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi.

Telif hakkı Reuters Image caption Erbil

Saldırı 17 Temmuz Çarşamba günü, Divan Oteli'nin karşısında yer alan Empire Business Towers'taki Huqqabaz restoranında gerçekleşmişti. Saldırıda Türk diplomat Osman Köse ile Irak vatandaşı Neriman Osman ve Beşdar Ramazan hayatını kaybetmişti. Köse, 1994'ten bu yana görev başında öldürülen ilk diplomat olmuştu.

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