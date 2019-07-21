İngiltere Maliye Bakanı Hammond: Boris Johson başbakan olursa istifa ederim

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında yaptığı açıklamada, Borish Johson'ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söyledi.

Hammond, Johnson'ın bir seçenek olarak sunduğu İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan çıkışının "asla bir parçası olamayacağını" vurguladı.

Hammon, gelecek hafta görevden alınıp alınmayacağı sorulduğunda, istifasını Çarşamba günü Başbakan Theresa May'e sunacağını belirtti.

Hammond, Çarşamba günü parlamentoda başbakana soruların yöneltildiği oturumdan sonra, May'in görevi bırakmasından da önce istifa edeceğini anlattı.

Hammond, bir sonraki Başbakan ve Maliye Bakanı'nın Brexit politikası konusunda "yakın olmasının" önemli olduğunu kaydetti.

Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'deki süre dolunca anlaşma olsa da olmasa da AB'den çıkması gerektiğini söylemişti.

Başbakanlık yarışındaki rakibi Jeremy Hunt da, anlaşmasız bir Brexit'in ihtimal dışı olmadığını söylemiş, ancak yeni bir anlaşma için gerekirse çıkışın ertelenebileceğini vurgulamıştı.

Hammond ise, Johnson'ın yarışı kazanmasının daha büyük bir olasılık olduğunu söyledi ve "Öyle olacak gibi görünüyor ve ben de planlarımı ona göre yapıyorum" dedi.

Maliye Bakanı ayrıca, emin olmak için Salı günü liderlik yarışının sonuçlanmasını da bekleyeceğini belirtti.