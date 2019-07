Telif hakkı Disney

Disney'in 1994 yılında gösterildikten sonra bir ikon haline dönüşen animasyon filmi Aslan Kral'ın yeniden çevrimi, vizyona girdiği geçen hafta sonu Kuzey Amerika'da 185 milyon dolarlık gişe hasılatı getirerek bir rekor kırdı.

Böylece Disney'in vizyona girdiği ilk üç günde en çok başarı kazanan yeniden çevrim filmi olan Aslan Kral, ABD'de Temmuz ayı içerisinde en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu.

Yine ABD'de bu yılın Avengers: Endgame (Yenilmezler: Son Oyun) filminden sonra en büyük gişe hasılatı getiren film olma özelliğini de üstlendi.

Aslan Kral, uluslararası sinemalardan da 269 milyon dolar gelir elde ederek ilk üç gün içindeki toplam gelirini 531 milyon dolara çıkardı.

Eleştirmenlerin karışık yorumlarda bulunduğu Aslan Kral'ın izleyiciler tarafından beğenilip beğenilmediği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kimi eleştirmenler filmi 'büyük bir başarı' olarak tanımlarkan kimileri de 'gereksiz' yorumunda bulundu.

ABD merkezli spor ve pop kültürü sitesi olan Ringer'dan yazar Rob Harvilla, ilk animasyonun aksine gerçekçi görünen bir aslanın şarkı söyleyerek ortada dolanmasının 'garip' olduğunu kaleme alırken, yeni filmi beğenmeyen çok sayıda kişinin birleştiği ortak nokta 'duygu noksanlığı ve nostalji'.

Yıldızlar kadrosu

Hikayesi hem William Shakespeare'in Hamlet oyunundan hem de kutsal kitaplardan esinlenen Aslan Kral animasyonunun ilki 1994 yılında vizyona girdiğinde dünya çapında uzun yıllar sürecek büyük bir üne sahip olmuştu.

Film o yılki Oscar ödül törenlerinde ünlü besteci Hans Zimmer ile en iyi film müziği ve Elton John'un "Can You Feel the Love Tonight" bestesiyle en iyi şarkı kategorilerinde iki ödül kazanmıştı.

Bu yıl vizyona giren filmin müziği yine Hans Zimmer'e emanet.

Broadway'de sergilenen müzakali ise en çok gelir getiren sahne şovları arasında yer alıyor.

Filmin yönetmeni yönetmeni Jon Favreau

Bu yeniden çevrimin yönetmeni ise Demir Adam 1 ve 2 ile Orman Çocuğu'nun da yönetmeni olan Jon Favreau.

İlk animasyonun aksine bu sefer daha çok bilgisayar üretimli imgeleme yani CGI olarak bilinen teknoloji ile yapılan bu yeni film, 'fotogerçekçi' olarak tanımlanıyor.

Ünlü müzisyen Beyonce yeniden çekilen animasyon filmi Aslan Kral'da Nala'yı seslendiriyor

Bu hafta sonu vizyona giren Aslan Kral'da Childish Gambino sahne adını kullanan müzisyen ve oyuncu Donald Glover Simba'yı, Beyonce ise Nala'yı seslendiriyor.

Bu filmin müziklerinde de 25 yıl sonra yine beraber çalışan Tim Rice ve Elton John'un imzası var.

Beyonce'nin bu film için yaptığı Spirit adındaki şarkı ise daha bir haftasını doldurmadan YouTube'da 18,5 milyon kez izlendi.

Müzik hayatında Childish Gambino olarak bilinen oyuncu Donald Glover, Simba'ya ses veriyor

İlk animasyon nasıl hayata geçmişti?

İlk olarak 1988 yılında Disney'in bir projesi olarak gündeme gelen Aslan Kral'ın yönetmeni George Scribner, birkaç yıl sonra bu görevinden ayrılmış; yerine Roger Allers ve Rob Minkoff yönetmen olarak geçmişti.

Ringer haber sitesinin ilk filmin kadrosuyla yaptığı söyleşiler sonunda derlediği habere göre aynı dönemde Pocahontas'in de prodüksiyon sürecine girmesi, Disney'in en tecrübeli animatörlerinin bu filme gitmesine yol açmış; Aslan Kral'da daha tecrübesiz bir kadronun kalmasına sebep olmuştu.

Telif hakkı DISNEY

Ancak bu durum teknik kadroda 'tatlı bir rekabetin' oluşmasına neden olurken ekibin daha canla başka çalışmasını sağladı.

Ekip, filmin ruhunu daha iyi verebilmek için çizim ve prodüksiyon aşamasında Kenya'ya yolculuk yaptı. Filmin açılış sahnesinde Simba'nın doğduğu görülen sahne de bu yolculukta edinilen tecrübelerden esinlenildi. Özellikle de ciple yapılan safari sırasında yüksek bir tepeden vadiye baktıklarında bütün hayvanları görmelerinin 'aslan krallığını' resmetmekte çok etkili olduğu aktarılıyor.

İlk film de rekor kırdı

O dönemde yapılan röpotajlarda Disney'in üst yöneticilerinin daha çok Pocahontas'ten bahsederken Aslan Kral'dan çok lafı açmadığı görülüyordu.

Bunda Disney'in Aslan Kral ile çok sayıda riski üstlenmesinin payı var.

New York Times, o dönemi anlatırken 'Disney'in Rönesansı' tabirini kullanıyor.

1989'da Küçük Denizkızı, 1991'de Güzel ve Çirkin ardından Aladdin ile Disney büyük bir başarı yakalamış; stüdyonun gücünün animasyonda olduğu gün yüzüne çıkmıştı.

Disney, Aslan Kral'ı ise diğer filmlerinin aksine hiç insan unsuru olmadan sadece hayvanlarla çekerek ve yaz aylarında vizyona sokarak büyük bir risk almıştı.

Ancak Aslan Kral 1994 yılında da vizyona girdiği haftasonu 42 milyon dolar ile gişe hasılat rekoru kırdı ve çok iyi eleştiriler aldı.

Altı hafta içinde de Aladdin'in izlenme sayısını geçerek şirketin en hızlı büyüyen yapımı oldu.

New York Times gazetesine göre VHS olarak bilinen video kaset halinde ertesi ilkbahar piyasa çıktığında ise tarihin en çok satan kasedi haline geldi.

Yeni yapılan Aslan Kral filminde de giriş sahnesi olduğu gibi yeniden hayata geçirildi; genel olarak da ilk filmin hikayesine bağlı kalındı.

Yeni filmin de ilki gibi daha büyük başarılara imza atıp atmayacağı ileride ortaya çıkacak; ancak Disney'in yeniden çevrim yapımları arasında son olmayacak.

Disney'in Orman Çocuğu, Dumbo, Güzel ve Çirkin, Aladdin gibi filmlerinin yeniden çevrimi son zamanlarda sinemalardaki yerini aldı; yakın zamanda da Mulan ve Küçük Denizkızı gibi filmlerin vizyona girmesi bekleniyor.