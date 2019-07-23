Telif hakkı Getty Images Image caption Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-15k tipi savaş uçakları, hava sahası ihlali gerçekleştiren Rus uçağa yönelik uyarı ateşi açtı.

Güney Kore, A-50 tipi Rus askeri uçağının hava sahası ihlali gerçekleştirdiğini belirterek uyarı ateşi açıldığınu duyurdu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus uçağının Dokodo ve Takeşima adaları yakınlarında hava sahası ihlali yaptığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında F-15k ve F-16k tipi savaş uçaklarının hava sahası ihlali üzerine havalandığı, Rus uçağa yönelik uyarı ateşi açıldığı ifade edildi.

Rus uçağının önce hava sahasını terk ettiği, ancak birkaç dakika içerisinde yeniden hava sahası ihlali yapması üzerine bir kez daha uyarı ateşi açıldığı da açıklamada yer aldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hava sahası ihlali yapan uçağın, Rus ordusuna bağlı A-50 tipi bir keşif uçağı olduğu belirtildi.

Güney Kore ve Rusya arasında daha önce benzer bir olay yaşanmamıştı.

Hava sahası ihlalinin TSİ 02.00 sularında gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu tür olayları son derece ciddiye alıyoruz. Eğer tekrarlanırsa daha ciddi tedbirleri devreye sokacağız" dendi.

Olayla ilgili Rusya'dan henüz bir açıklama yapılmadı.