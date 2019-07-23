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İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Johnson yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

'Kampanya sloganım Brexit'i hayata geçirmek, ülkeyi birleştirmek ve Corbyn'i yenmek'

Boris Johnson teşekkür konuşmasında, "Partinin liderlik seçiminde kararınızın ne kadar bilgece olduğunu sorgulayacaklar olacaktır. Kimsenin bilgelik konusunda tekeli yok" dedi.

Partinin iki çatışmalı içgüdüyü uzlaştırması gerekiyor: Başkalarıyla ortak çalışmak ve demokratik öz yönetim" diyen Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kampanyanın sloganı Brexit'i hayata geçirmek, ülkeyi birleştirmek ve [ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri] Jeremy Corbyn'i yenmek.

Şüpheyle bakanlara şunu diyorum: Ülkeyi canlandıracağız, Brexit'i gerçekleştireceğiz."

Trump hızla tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Johnson'ı kutladı.

Trump, Johnson'ın "harika" bir başbakan olacağını belirtti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Temmuz 2019

Johnson: İngiltere 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılacak

Theresa May yarın Avam Kamarası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek.

93 yaşındaki Kraliçe, daha sonra Boris Johnson'ı Buckingham Sarayı'na çağıracak ve onu hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Boris Johnson daha sonra bakanlarını seçmeye başlayacak ve İngiltere'nin nükleer silahlarının şifrelerini öğrenecek.

Johnson İngiltere'nin 31 Ekim'de, gerekirse anlaşma olmadan, Avrupa Birliği'nden çıkmasında kararlı olduğunu söylüyor. Tüm bakanlarının da baştan bu politikayı kabul etmeleri gerektiğini de belirtiyor.

Maliye Bakanı Philip Hammond, Adalet Bakanı David Gauke ve UIuslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart daha önce bu politikayı destekleyemeyeceklerini vurgulayarak, Johnson'ıon seçilmesi halinde istifa edeceklerini açıklamışlardı.