Rus boksör, maçta aldığı yumruklar nedeniyle öldü

Telif hakkı Getty Images Image caption Dadaşev daha önceki 13 maçını da kazanmıştı.

Rus boksör, Maksim Dadaşev, Subriel Matias ile yaptığı IBF hafif orta siklet ünvan maçında aldığı yumrukların ardından hayatını kaybetti.

Cuma günü yapılan ve 11'inci roundda Dadaşev'in artrenörü Buddy McGirt'ün havlu atmasıyla sona eren karşılaşmanın ardından Dadaşev'in, soyunma odasına yürümekte güçlük çektiği belirtilmişti.

Daha sonra beyin kanaması geçiren 28 yaşındaki Dadaşev acilen ameliyata alındı, ancak kurtulamadı.

Rus Boks Federasyonu, olayla ilgili bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Federasyonun Genel Sekreteri Umar Kremlev "bir tür ihlal" olduğunu söyledi ve "Maksim Dadaşev'i kaybettik. Umut vaat eden genç bir sporcumuzdu. Ailesine tamamen destek olacağız. Bu maçta yaşananlarla ilgili gerçeği öğrenmemiz gerekiyor. Böyle şeyler her sporda olur. Sanırım bazı insani faktörler de rol oynadı, bir tür ihlal var." dedi.

ABD'de yaşayan Dadaşev, daha önceki 13 maçının hepsini kazanmıştı, ancak Maryland'deki maçta Porto Rikolu rakibinden bir dizi yumruk yedi.

Antrenör McGirt, Dadaşev'i "dövüşü bırakmaya ikna edemediğini", ancak daha sonra maç devam ettikçe daha çok yumruk yediğini görünce havlu atmaya karar verdiğini söyledi.

Rus Box Federasyonu, maçın ardından Dadaşev'in durumunun kötüleştiğini, doktorların beyninde ödem bulduğunu, "zorlu" bir ameliyattan geçirdiğini, ancak Salı günü kalbinin durduğunu belirtti.