Kuzey Kore, denize doğru iki adet kısa menzilli füze fırlattı

Telif hakkı AFP Image caption Güney Kore'deki bir televizyonun 25 Temmuz'daki yayını

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, Perşembe günü sabah erken saatlerde doğu sahilinden denize doğru iki adet kısa menzilli füze fırlattı.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kore yarımadasını Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya gelmesinden sonra gerçekleştirilen ilk füze denemesi oldu.

Haziran ayının sonunda Trump ve Kim, 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya gelmiş ve yarımadayı nükleerden arındırma çabalarına sadık kalma konusunda görüşmeler gerçekleştirmişlerdi.

Bu son füze denemesinin bu duruma nasıl bir etkisinin olacağı henüz bilinmiyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan Reuters'a açıklama yapan bir yetkili, füzelerin kıyı şehri Wonsan'dan fırlatılarak deniz üzerinde 430 kilometre mesafe ve 50 kilometre yükseklik kat ettiğini söyledi.

Bakanlık aynı zamanda Kuzey Kore'nin bölgedeki gerginliği azaltmada etkisi olmayan hareketler yapmaktan kaçınması gerektiğini belirterek, en son gerçekleştirilen bu denemenin askeri bir tehlike taşıdığını vurguladı.

Telif hakkı Reuters Image caption Trump ile Kim, silahsızlandırılmış bölgede tokalaştı.

Japonya: Güvenliğimize bir etkisi yok

Güney Kore başkanlık sarayından füzelerin fırlatılmasından önce birtakım işaretler aldıkları, detaylı incelemenin ABD ile birlikte gerçekleştirildiği açıklaması geldi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise bu denemenin Japonya'nın güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığını belirterek ABD ile yakın temas çalıştıklarını ifade etti.

Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen sene hızlanmış, Trump ile Kim Singapur'da bir araya gelmişti. İki lider 'Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması' konusunda kararlılıklarını dile getirmiş ancak bunun ne anlama geleceği konusunda ayrıntı verilmemişti.

İki lider Şubat ayında da Hanoi'de bir araya geldi. Ancak bu görüşmeler de ABD'nin yaptırımları hangi hızda hafifleteceği konusunda uzlaşı sağlanamayınca sonuçsuz kaldı.

Hanoi'deki görüşmelerden sonra müzakereler dursa da iki lider yazışmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, görevindeyken Kuzey Kore'ye geçen ilk ABD başkanı oldu.