Telif hakkı Getty Images Image caption Zapata'nın Fransa'da başlayan yolculuğu objektiflere böyle yansıdı

Fransız mucit Franky Zapata'nın uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Eski jet ski şampiyonu olan Zapata, deneme sırasında denize düştü.

Reuters ajansına göre Zapata'nın ekibi, Fransız mucidin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Zapata'nın Manş Denizi ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma inerek yakıt alması planlanıyordu.

Mucitin bu sırada gemiye inmeyi başaramadığı ve denize düştüğü belirtiliyor.

Deneme için tarihi uçuşun yıl dönümünü seçmişti

40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi'ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümünde gerçekleştirmek için bugünü seçmişti.

Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedefliyordu.

"Flyboard Air" adını verdiği, beş mini turbo motorla çalışan kaykayı havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Kaykay, kerosenle çalışıyor.

Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıkacaktı.

Zapata, Fransız Le Parisien gazetesine denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söylemişti.

Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuşmuştu.

Zapata başlangıçta, biri Fransız karasularında, biri de İngiltere karasularında olmak üzere iki kez yakıt ikmali yapmayı düşündüklerini ancak sonradan sadece yarı yolda bir ikmalde karar kıldıklarını belirterek "Bu, işimi 10 kat daha zorlaştırdı. Tamamen keyfi ve mantıksal açıklaması olmayan bir karar" dedi.

Fransız ordusu kaykayı deneyecek

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı, lojistik ya saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı.

Zapata adlı şirketin CEO'su olan Franky Zapata, evinin garajında geliştirdiği kaykayla Aralık'ta ordudan 1,3 milyon euroluk sipariş almıştı.

"Flyboard Air", "Geleceğe Dönüş" filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'ın kullandığı kaykaya benzerliğe dikkat çekiyor.