BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir

Telif hakkı AFP Image caption Libya açıklarında kurtarılan göçmenler (5 Temmuz 2019)

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, göçmenleri taşıyan bir geminin bugün Libya açıklarında battığını açıkladı.

Açıklamada, 150 kişinin ölmüş olabileceği, balıkçıların gemideki yine yaklaşık 150 kişiyi kurtardığı ve bu kişilerin Libya'ya gönderildikleri belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley, sayıların doğrulanması halinde, bunun Akdeniz'de 2019'da meydana gelen en büyük göçmen kazası olabileceğini söyledi.

Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise en az 116 göçmenin kaybolduğu, 132 kişinin ise kurtarıldığı duyuruldu.

Göçmenlerin yolculuklarına, başkent Trablus'un yaklaşık 120 kilometre doğusundaki El Hums kentinden başladıkları açıklandı.

'Yeniden Libya'ya göndermeyin'

Libya, son yıllarda göçmenlerin riskli deniz yolculuklarıyla Avrupa'ya ulaşmak için kullandıkları önemli bir güzergah konumunda.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise Libya'dan yola çıktıktan sonra kaza geçiren ve kurtarılan göçmenlerin, "insanlık dışı şartlarda cezaevine atıldığı" gerekçesiyle, yeniden Libya'ya gönderilmemeleri çağrısı yapıyor.

2019'un ilk ayında Libya üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknelerin yaptıkları kazalarda 160'tan fazla kişi öldü.

Mayıs ayında ise Tunus açıklarındaki bir kazada en az 65 göçmen hayatını kaybetmişti.

Göçmenler çoğu zaman Kuzey Afrika'dan Avrupa ülkelerine kapasitesinden fazla yolcu alınan gemilerle taşınıyor.

2019'un ilk 3 ayında, Avrupa'ya Akdeniz üzerinden gelen mültecilerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azalarak 16 binin altına inmişti.

Bunun en önemli nedeni ise İtalya'nın, insan hakları kuruluşları tarafından kınanan bir politikayla, Libya güçleriyle işbirliği yaparak onları denizde durdurması ve Libya'ya dönmeye zorlamasıydı.