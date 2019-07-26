Filistin Yönetimi İsrail ile tüm anlaşmaları askıya aldığını açıkladı

Telif hakkı Getty Images Image caption Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.

Filistin Yönetimi liderlerinin Ramallah'taki olağanüstü toplantısının ardından Abbas, "Yönetimimizin, İsrail tarafı ile imzalanmış anlaşmaların uygulanmasını durdurma konusundaki kararını ilan ediyoruz" dedi.

Abbas, "Filistin Merkezi Konseyi'nin aldığı kararı uygulamak üzere yarından itibaren bir mekanizmanın oluşturulacağını" söyledi.

Toplantıda, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi el Hummus mahallesinde Filistinlilerin binalarının yıkılması konusu ele alındı.

Abbas, uluslararası topluma "İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi el-Hummus Mahallesi'ndeki yıkımları başta olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini durdurması için derhal harekete geçme" çağrısı yaptı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki bazı binaların Ayrım Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption El Fetih üyeleri Sur Bahir bölgesindeki yıkım alanlarını ziyaret ediyor.

İsrail'i "uluslararası hukuku göz göre göre ihlal etmekle" suçlayan Abbas, yıkımların iki taraf arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu kaydetti.

Filistin lideri, İsrail'i ayrıca "etnik temizlik" ve "insanlığa karşı suç işlemekle" suçladı.

İsrail'in politikalarını desteklediği için ABD'yi de eleştiren Abbas, "ABD yönetimi, İsrail yanlısı tutumu ve Yüzyılın Anlaşması girişimiyle İsrail'in halkımıza karşı ihlallerinin üzerini örtüyor. Bunu reddettik ve reddetmeye devam edeceğiz" dedi.

Batı Şeria'daki Abbas hükümeti ile İsrail hükümeti arasındaki ilişkiler son aylarda giderek kötüleşti.

İsrail, Filistinliler adına topladığı vergi gelirinden Şubat ayında 10 milyon dolar kesinti yapma kararı almıştı. İsrail, Filistinli yetkililerin bu parayı İsrail cezaevlerinde tutuklu olan Filistinlilerin ailelerine ödediğini söylemişti.

Fransız haber ajansı AFP, Filistin yönetiminin buna tepki olarak aylık yaklaşık 180 milyon dolar olan vergi gelirini, tam rakam ödeninceye dek almayı reddettiğini, bunun ise Abbas hükümetini finansal krize soktuğunu belirtiyor.