California'da sarımsak festivalinde silahlı saldırı: 'Üç kişi hayatını kaybetti'

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ABD'nin California eyaletindeki bir yemek festivalinde, kalabalığa "rastgele ateş açan" saldırgan en az 11 kişiyi yaraladı.

Amerikan New York Times gazetesi, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, üç kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini aktardı.

Saldırı, Gilroy Sarımsak Festivali'nin son gününde, etkinliğin sonlanmasına yakın bir saatte yaşandı.

NBC televizyonuna konuşan Julissa Contreras isimli görgü tanığı, "30'lu yaşlarında olan beyaz bir erkeğin uzun namlulu silahla ateş açtığını" söyledi.

Contreras, "Her yönde ateş ediyordu. Sağdan sola, soldan sağa... Özellikle bir kişiye nişan almıyordu" dedi.

Julissa Contreras saldırganın "kesinlikle hazırlıklı" olduğunu da söyledi.

Trump saldırıyla ilgili tweet attı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, insanların korku içinde kaçıştıkları görülüyor.

Gilroy polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin halen aktif durumda olduğu uyarısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı paylaşımda bölge halkına "dikkatli ve güvende olma" çağrısında bulundu.