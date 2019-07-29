Hindistan'da kaplan nüfusu 3000'e çıktı

Telif hakkı AFP Image caption Hindistan'da Kaziranga Ulusal Parkı'ndaki bir kaplan

Hindistan'da kaplan nüfusunun 4 yıl öncesine göre üçte bir oranında artarak yaklaşık 3000'e çıktığı açıklandı.

4 yılda bir yapılan ve yarım milyon metrekarelik bir alanı (Türkiye'nin yüzölçümümün yaklaşık üçte ikisi) kapsayan sayımın sonuçları Başbakan Narendra Modi tarafından duyuruldu.

2014'te 2226 olan kaplan sayısının 2018'de 2967'ye çıktığını belirten Mori, "Hindistan dünyada kaplanların en büyük ve en güvenli habitatlarından biri haline geldi. Bu sonuç tüm Hindistanlıları, tüm doğa severleri mutlu edecek" dedi.

Modi, 9 yıl önce St. Petersburg'da yapılan bir zirvede Hindistan'daki kaplan nüfusunun 2022'ye kadar iki katına çıkarılması taahhüdünde bulunduklarını anımsatarak "Bu hedefe 4 yıl erken ulaştık" diye konuştuk.

Gözlemciler, sonuçların hayvan koruma çabaları açısından büyük bir başarı olduğuna dikkat çekiyor.

50 yılda 80 bin kaplan öldürüldü

1875 ve 1925 yılları arasında Hindistan'da 80 bin kaplanın öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bu dönemde kaplanları avlamak çok yaygındı. Krallar ve diğer yöneticilerin tüfek, mızrak, ağ, tuzak ve zehirle binlerce kaplanı öldürdüğü biliniyor.

Bunun sonucu olarak 1960'larda ülkedeki kaplan nüfusu ciddi oranda azaldı.

Daha sonra kaplan avı yasaklandı ve nüfusu artırmak için koruma projeleri başlatıldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hindistan'da Ranthambore Ulusal Parkı'ndaki iki kaplan

1972'de çıkarılan bir yasayla "sorunlu hayvanların" tehlike arz ettiği durumlarda bile öldürülmeleri yasaklandı.

Kaplanların korunması için çok sayıda bekçi görevlendirilirken, bu hayvanların yaşadığı koruma alanlarında koşullar iyileştirildi.

Bu önlemler sonuç verdi ve 2006'dan itibaren kaplan nüfusu artmaya başladı.

Ancak uzmanlar, Hindistan'da çok fazla kaplan ve çok az orman olduğuna dikkat çekerek kaplanlarla insanların iç içe yaşamaya başlamasından kaynaklanan sorunların önüne geçebilmek için yeni koruma alanları oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Bir araştırmaya göre, kaplanlar Hindistan'ın potansiyel hayvan habitatlarının sadece yüzde 10'unda ürüyor ve yaşıyor. Bu ormanlık alanlardaki hayvan nüfusu yoğunluğu nedeniyle kaplanlar yiyecek bulmak için çevredeki köylere iniyor. Uzmanlar koruma alanlarının artırılmaması durumunda kaplanlarla insanlar arasındaki sorunların büyüyeceğine dikkat çekiyor.