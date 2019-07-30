Beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynamayı mümkün kılan sistem

İsviçre'nin Zürih kentindeki ETH Üniversitesi'nde geliştirilen bir sistemle motor becerileri hasar görmüş insanların zihin gücüyle bilgisayar oyunu oynamaları sağlanıyor. Amaç gelecekte hastaların zihin gücüyle tekerlekli sandalyeyi kontrol etmesini sağlamak.

İsviçre'nin Zürih kentindeki ETH Üniversitesi'nde geliştirilen bir sistemle motor becerileri hasar görmüş insanların zihin gücüyle bilgisayar oyunu oynamaları sağlanıyor.

Üniversite'nin programına gönüllü olarak katılan felçli hasta Smauel Kunz, bu sistemi kullanarak Brain Driver / Beyin Sürücüsü aldı oyunu oynamayı başardı.

Nörolog Dr Rea Lehner, sistemin elektrotlar aracılığıyla beyin ve bilgisayar arayüzünü buluşturan sistemin henüz pilot kullanım aşamasında olduğunu anlatırken, asıl hedefin felçli hastaların beyin gücüyle tekerlekli sandalyelerini kontrol etmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Sistemin geliştirilebileceğini belirten ETH Üniversitesi'nen Prof. Nicole Wenderoth ise, "Kafatası çok iyi bir yalıtkan. Aynı zamanda beyni koruyor. Bu iyi bir şey ama bizim kas hareketlerinden gelen sinyallerle beyin sinyallerini ayırt etmemizi de engelliyor. Bilim ilerde bunu çözecektir" öngörüsünde bulundu.