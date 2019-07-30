Brezilya'da cezaevi isyanında rakip çeteler çatıştı: En az 52 ölü

Brezilya'da bir cezaevinde rakip çeteler arasında yaşanan ve beş saat süren çatışmada en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Pará eyaletindeki Altamira isimli cezaevinde yaşanan olayda, bir bölümde kalan çete üyeleri, kompleksin diğer bölümündeki rakip çeteye saldırdı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 16'sının, kafaları kesilerek öldürüldüğünü, kalan ölümlerin ise cezaevinde çıkan yangına bağlı zehirlenme sonucu yaşandığını açıkladı.

Rehin alınan iki gardiyanın da sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Cezaevi yetkilileri, olay sabahına kadar böyle bir hazırlık olduğuna dair ellerinde bir istihbarat olmadığını açıkladı.

Altamira isimli cezaevinin dışından çekilen görüntülerde, binadan dumanların yükseldiği görülüyor.

Bir başka videoda ise mahkûmlar, çatıda yürürken kaydediliyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Takviye ekipler de cezaevindeki çatışmaya müdahale etti

Mahkûm sayısında dünya rekoru Brezilya'da

200 kişi kapasiteli olan cezaevinde toplam 309 mahkûm bulunmasına karşın, yetkililer "aşırı kalabalık" eleştirilerini reddediyor.

Dünyada cezaevindeki mahkûm sayısının en yüksek olduğu ülke, Brezilya.

Ülkede 700 binden fazla mahkûm bulunuyor ve kalabalık hapishanelerin çeteler tarafından yönetildiği savunuluyor.

Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, cezaevlerinde kontrolün ele alınması için sıkı önlemler uygulamaya konulacağını vaat ediyor.