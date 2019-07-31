Somalili göçmen Leyla'nın Nijer'de bir kampta biten Avrupa yolculuğu

Leyla ve kocası Muhammed, Somali'den Avrupa'ya kaçmak için 2016 yılının Temmuz aynda yola çıktılar. İnsan kaçakçılarının eline düşen çift Libya'da kadınların tecavüze uğradığı bir depoda günlerce bekletildi.

Bir gün kaçakçılar silahlı çatışmaya girişince kaçıp bir botla Avrupa'ya gitmeye çalışsalar da denizin ortasında yakıtları bitince Libya Sahil Güvenlik Güçleri'ne yakalandılar.

Libra'ya geri götürüldüler. Burada bir tutuklu merkezinde bekletildiler.

Serbest bırakılmak için haftalarca beklediler ama sıra kendilerine gelmedi. Umudunu kesen Muhammed kendini ateşe verdi ve öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği olayı 'trajik' olarak nitelerken Leyla Nijer'deki bir BM kampına alındı.

21 yaşındaki Somalili kadın bundan sonra ne olacağını bilmiyor.