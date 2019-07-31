İsrail Batı Şeria'da Yahudiler için 6 bin, Filistinliler için 700 konut inşasına onay verdi

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İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşasının yanı sıra, Filistinliler için de 700 konutun inşasına onay verdi.

Bu kararın Filistinliler için yeni konut inşasına onay mı vereceği yoksa geçmişe dönük, hali hazırda inşa edilen konutların imarının onaylandığı anlamına mı geleceği henüz belirsiz.

İsrail basınında, bu girişimlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı doğrultusunda uzlaşı çabaları olarak görülebileceği yorumları yapılıyordu.

Karar, Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in Orta Doğu ziyareti öncesi açıklandı.

Filistinlilerin konutları için verilen onay, Batı Şeria'nın C bölgesini kapsıyor.

Bölge, 1993 Oslo Barış Anlaşması'na göre tamamen İsrail'in kontrolünde.

İsrail verilerine göre, C bölgesinde yaklaşık 450 bin Yahudi yerleşimci ve 250 bin ila 290 bin Filistinli yaşıyor.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin sayısı ise yaklaşık 3 milyon.

İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere ait yapılar üzerinde söz sahibi olmasına tepki gösteren Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, hükümetin kararını 'İsrail'deki karanlık sömürgeci zihniyetin kanıtı, BM kararlarının ve uluslararası hukuk ile imzalanmış anlaşmaların ihlali' olarak tanımladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ise İsrail hükümetinin Filistinliler için 700 konuta onay verme kararı için 'uzun bir zaman sonra ilk' ifadesini kullanıp "Batı Şeria ve Gazze'deki koşulların geliştirilmesi için uzun zamandır İsraillilerle görüşüyorduk" dedi.