İtalya’da Yargıtay’dan tartışılan karar: Okula beslenme çantası getirmek bir hak değil

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İtalya'da Yargıtay, öğrencilerin okul yemekhanesinden yemek yerine evden yiyecek getirmesinin bir hak olmadığına hükmetti. Karar, yemekhaneleri pahalı ve sağlıksız bulan velilerin tepkisini çekti.

Torino kentinde bir grup öğrenci velisinin okullardaki yemekhane zorunluluğuna karşı verdiği hukuk mücadelesi Yargıtay kararıyla son buldu.

Torino'da açılan davada 2017'de alt mahkeme, velilerin çocuklarına beslenme çantası hazırlama ya da okul yemekhanesine kayıt yaptırmayı seçme haklarının bulunduğuna hükmetmişti.

Ancak son karar mercii olan Yargıtay, 2017 tarihli bu hükmü bozdu ve okula evden yemek getirmenin "koşulsuz bir hak olmadığına" kanaat getirdi.

Yargıtay kararında, öğrencilerin yemekhanede geçirdikleri vaktin eğitim sürecinin bir parçası olduğu da belirtildi.

Mahkeme, öğrencilerin farklı yemekler yemesinin eşitlik ilkesine aykırı olacağını ve evden getirilen yemeklerin hijyenik açıdan kontrol edilmedikleri için riskli olabileceğini kaydetti.

Çocuklarını yemekhaneye kaydettirmek yerine evde beslenme çantası hazırlamayı isteyen ailelerse bu karara tepki gösterdi.

Eğitim Bakanlığı ve Torino Belediyesi'ne karşı hukuk mücadelesi veren velilerin avukatı Roberto Vecchione, Yargıtay kararının gerçeklerden kopuk olduğunu söyledi ve "Yargıtay hakimleri acaba hiç okul yemekhanelerine gitmişler mi?" dedi.

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Yılda 200 euro

SkyTg24 haber kanalının görüşlerini aldığı velilerden biri de, 2 çocuğu için yılda 2000 euro yemekhane ücreti ödediğini, evde yemek hazırlayarak bu masrafı üçte birine indirdiğini söyledi.

4 çocuğu olduğunu söyleyen anne, çocuklarının okul yemekhanesinde yediklerinde yeterli beslenemediğinden ve hijyenik koşulların her zaman iyi olmadığından da şikayet etti.

Beslenme çantası taraftarı öğrenci velileri ve avukatları, yemekhane yerine evden yemek getirmeye devam etmek için okullara ve il yönetimine dilekçeyle başvurmaya hazırlanıyor. Bu velilerin kurduğu komite, evden yemek getirmenin "Yargıtay tarafından mutlak hak kabul edilmese de sosyal bir hak olduğunu" savunuyor.

Tartışma yaratan Yargıtay kararı İtalyan basınında, "Yargıtay okula evden sandviç getirmeyi yasakladı", "Evden sandviç getirmeye son", "Okulda yalnızca yemekhanede yenebilir" gibi başlıklarla yer aldı.