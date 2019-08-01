ABD Kongresi harcamaları artıran iki yıllık federal bütçeye onay verdi

Telif hakkı EPA Image caption Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi senatör Mitch McConnell, tasarının borçlanma krizini önleyeceğini söyledi.

ABD Senatosu, kamu harcamalarında büyük artışlar öngören, iki yıl süreli federal bütçeye onay verdi.

Daha önce, Temsilciler Meclisi'nden de geçen bütçe, Temmuz 2021'e dek kamu borçlanmalarındaki kısıtlamaları askıya alıyor.

Federal bütçe tasarısı, muhafazakârlardan gelen tepkilere karşın, bütçe planına destek veren Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

Kongre üyeleri, onayın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, olası bir bütçe krizini önlediğini söyledi.

Ancak bu bütçe tasarısıyla, şu anda 22,5 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcunun daha da artması kesin gibi görünüyor.

Uzlaşmayla, Ekim ayında başlayacak yeni mali yılda 1,37 trilyon dolar kamu harcaması yapılması planlanıyor.

Trump, konuyla ilgili Twitter mesajında bütçe uzlaşmasını "fevkalade" diye tanımladı ve Cumhuriyetçi partililere destek verme çağrısın bulundu.

Trump, oylamadan önce paylaştığı mesajda "KESİNTİ için hep çok zaman var" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Budget Deal is phenomenal for our Great Military, our Vets, and Jobs, Jobs, Jobs! Two year deal gets us past the Election. Go for it Republicans, there is always plenty of time to CUT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Ağustos 2019

Oylamadan önce bütçenin Senato onayı alıp almayacağı belirsizdi.

Ancak tasarı, yüksek kamu harcamalarından kaygılanan bazı muhafazakâr Cumhuriyetçi Partili senatörlerin muhalefetine karşın, Demokrat Partililerin desteğiyle 28'e karşı 67 oyla geçti.

Son oylamada. 30 Cumhuriyetçi senatör kabul, 23 senatör da ret oyu verdi. Beş Demokrat senatör de tasarıya karşı çıktı.

@RandPaul tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Today's vote was a litmus test for fiscal conservatism. Those senators who voted for an unlimited increase in the debt ceiling are not and have no right to call themselves conservatives. So America wake up and watch the votes today. pic.twitter.com/Rwn7dKxuqT — Senator Rand Paul (@RandPaul) 1 Ağustos 2019

Tasarıyla, savunma bütçesi bu yılki 716 milyar dolarlık seviyesinden, gelecek yıl 738 milyar dolara çıkacak. Savunma dışı harcamalarsa 605 milya dolardan 632 milyar dolara çıkacak.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin tasarının geçmemesi durumunda, hükümetin Kongre'nin yaz tatiline girdiği dönemde parasız kalacağını ve bir kez daha hükümetin kapanması durumunun yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Geçen Ocak ayında hüktümetin kapanması, ABD ekonomisinde 3 milyar dolarlık bir kayba yol açmıştı.