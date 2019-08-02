ABD'de motoru arızalanan uçak, yola acil iniş yapıp kırmızı ışıkta durdu

Telif hakkı Washington Eyaleti Emniyet Müdürlüğü Image caption Yola inen uçak

ABD'nin Seattle kentinde motoru arızalanan KR2 tipi tek kişilik bir uçak, yoğun trafikte yola acil iniş yaptı. Araçların üzerinden uçan uçak trafik ışıklarında durmayı başardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Clint Thompson adlı polis memuru, uçağın yola inmeye çalıştığını fark ederek sirenlerini çalıştırdı ve trafiği yavaşlattı.

Pilot David Acklam, yakın mesafede diğer araçların üzerinden uçarak sürücülerin şaşkın bakışları elektrik tellerine takılmadan ve kimseye çarpmadan yola indi.

Bir araç sahibinin çektiği videoda polis memuru, daha sonra kavşakta kırmızı ışıkta beklemeye başlayan uçağın kaportasını tıklayıp pilotla konuşuyor.

Ardından pilot, polis memurunun yardımıyla aracı yol kenarına çekiyor.

'Elimi uzatsam kanadına dokunabileceğim kadar yakındı'

Washington Eyaleti Polis Sözcüsü Johnna Batiste Twitter mesajında "Memur Thompson doğru zamanda doğru yerdeydi ve uçağın yola acil iniş yapmasına tanık oldu" dedi.

CNN Televizyonu'nun haberine göre Thompson 21 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirtirken, Dennis Diessner adlı bir araç sahibi "Uçak hemen üzerimden geçti. Elimi uzatsam kanadına dokunabileceğim kadar yakındı" diye konuştu.

Pilotun sabah işe giderken yakıt sistemindeki sorun nedeniyle motorunun arızalanması üzerine kimseye haber vermeden yola inmeye karar verdiği bildiriliyor.