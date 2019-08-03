Sudan: Askeri konsey ve muhalifler üç yıllık geçiş dönemi üzerine anlaştı

Telif hakkı AFP Image caption Aylar süren tıkanmanın ardından bir uzlaşıya varılması sokaklarda kutlandı

Sudan'da iktidarı ele geçiren askeri konsey ile sokak gösterileri düzenleyen muhalifler, bir geçiş yönetimi oluşturulması için uzlaştı.

Gelişmeyi bu sabah Afrika Birliği Arabulucusu Mohamed Hassan Lebatt duyurdu.

Aralık ayında getirdiği kemer sıkma politikaları sokak gösterilerine yol açan Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, buna karşı düzenlenen protestoların ardından Nisan ayında bir askeri darbe ile devrilmişti.

Sudan, ülkeyi on yıllarca yöneten Ömer El Beşir'in devrilmesinin ardından sokak gösterileri ve çatışmalara sahne olmuştu.

Çatışmalar nedeniyle iktidarla muhalefet arasındaki görüşmeler de zaman zaman kesintiye uğramıştı.

Uzun zamandır beklenen bu gelişme Sudan sokaklarında kutlamalarla karşılandı.

Telif hakkı EPA Image caption Sudan sokaklarındaki gösteriler aylardır devam ediyordu

Anlaşma metninde ne var?

Anlaşmada üç yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor.

Ülkeyi yönetecek geçici konseyin altı sivil beş generalden oluşması öngörülüyor.

Gelişmeyi duyuran Afrika Birliği Arabulucusu Lebatt, imza töreni konusundaki detayların belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Lebatt, anlaşmanın içeriğine dair başka bir bilgi vermedi.

Reuters'ın gördüğü bir anlaşma taslağında, göstericileri öldürmekle suçlanan Hızlı Destek Kuvvetleri adlı paramiliter örgüt ordunun kontrolü altına girecek.

İstihbarat birimleri ise kurulacak geçiş konseyi ve geçici bakanlar kurulu tarafından ortaklaşa yönetilecek.

39 ay sürmesi beklenen geçiş döneminde ilk 21 bir askerin başkanlık yapacağı konseye 18 ay da bir sivil liderlik edecek.

Bakanlar kurulunun başında ise demokrasi yanlısı hareketlerin aday göstereceği bir başbakan bulunacak.

Savunma ve içişleri bakanları askerler tarafından seçilecek.

Ülkede ayrıca bir de yasama özelliği olan bir yapı oluşturulacak.

Geçiş döneminin 3 yıl gibi uzun bir süreye yayılması, demokrasi yanlısı göstericiler tarafından da olumlu karşılandı.

Göstericiler, El Beşir rejiminin ülkenin derinlerine kök saldığını, özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi için bu bağlardan kurtulmak gerektiğini ve bunun da zaman alacağını savunuyordu.